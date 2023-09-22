«Машиной вновь приятно управлять». Макса порадовало начало этапа в Японии

Макс Ферстаппен стал быстрейшим в обеих пятничных тренировках Гран При Японии. С утра его преимущество составило шесть десятых секунды, а после обеда сократилось примерно вдвое.

Плавный итог дня не вызывал сомнений: было ясно, что сингапурские сложности остались позади – и гонщик не стал скрывать, что доволен началом нового этапа.

«День оставил действительно хорошие ощущения, – признался голландец репортерам. – С самого первого круга машиной вновь было приятно управлять. Похоже, здесь мы сильны и на одном быстром круге, и на длинных сериях.

Да, резина на этой трассе быстро изнашивается, так что в гонке надо будет внимательно следить за ней. Но пока уик-энд складывается для нас очень неплохо».

Говоря о соперниках, он отметил: «Кажется, они идут довольно плотной группой позади меня. Ferrari и McLaren совсем рядом – посмотрим, как будут развиваться события.

Впрочем, для нас в любом случае важна собственная работа, важно добиться от машины максимума. Уверен, что если мы сделаем это, то сможем побороться за поул».

Макс Ферстаппен, Red Bull RB19 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Для Серхио Переса день получился более сложным, мексиканец уступил напарнику целую секунду и остался девятым.

«В первой тренировке у нас возникли проблемы с балансом, и во второй мы постарались разобраться с ними, – объяснил гонщик. – Похоже, ситуация стала лучше, мы нашли верное направление движения.

В любом случае, все выглядит намного позитивнее, чем на прошлом этапе. Интересно, что принесет квалификация: погода, похоже, будет жаркой, что еще больше усилит нагрузку на шины.

Но мне кажется, что мы должны сильно выступить как завтра, так и в воскресной гонке».

Год назад Red Bull добилась дубля в укороченной дождевой гонке на «Сузуке».