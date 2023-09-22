«Машиной вновь приятно управлять». Макса порадовало начало этапа в Японии
Переместившись из Сингапура в Сузуку, Red Bull тотчас вернула скорость, утраченную неделей раньше – а с ней и позитивные эмоции своего лидера
Макс Ферстаппен стал быстрейшим в обеих пятничных тренировках Гран При Японии. С утра его преимущество составило шесть десятых секунды, а после обеда сократилось примерно вдвое.
Плавный итог дня не вызывал сомнений: было ясно, что сингапурские сложности остались позади – и гонщик не стал скрывать, что доволен началом нового этапа.
«День оставил действительно хорошие ощущения, – признался голландец репортерам. – С самого первого круга машиной вновь было приятно управлять. Похоже, здесь мы сильны и на одном быстром круге, и на длинных сериях.
Да, резина на этой трассе быстро изнашивается, так что в гонке надо будет внимательно следить за ней. Но пока уик-энд складывается для нас очень неплохо».
Говоря о соперниках, он отметил: «Кажется, они идут довольно плотной группой позади меня. Ferrari и McLaren совсем рядом – посмотрим, как будут развиваться события.
Впрочем, для нас в любом случае важна собственная работа, важно добиться от машины максимума. Уверен, что если мы сделаем это, то сможем побороться за поул».
Макс Ферстаппен, Red Bull RB19
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
Для Серхио Переса день получился более сложным, мексиканец уступил напарнику целую секунду и остался девятым.
«В первой тренировке у нас возникли проблемы с балансом, и во второй мы постарались разобраться с ними, – объяснил гонщик. – Похоже, ситуация стала лучше, мы нашли верное направление движения.
В любом случае, все выглядит намного позитивнее, чем на прошлом этапе. Интересно, что принесет квалификация: погода, похоже, будет жаркой, что еще больше усилит нагрузку на шины.
Но мне кажется, что мы должны сильно выступить как завтра, так и в воскресной гонке».
Год назад Red Bull добилась дубля в укороченной дождевой гонке на «Сузуке».
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