После провального уик-энда в Бельгии, который Скудерия провела во второй половине пелотона, домашний Гран При в Монце начался для команды чуть лучше. По итогам тренировок Леклер стал девятым, а Феттель показал 12-е время. Неделю назад они были в пятницу только 15-м и 17-м.

Однако Себ, которого в дневной сессии закрутило на выходе из первого поворота «Лесмо», подвел итоги дня без особого оптимизма.

«Машиной сложно управлять, – сказал он репортером. – Впрочем, это уже не в первый раз. Где мы проигрываем? Как и можно было ожидать, на прямых.

Еще нам не хватает сцепления на входе в повороты, всем четырем колесам. Машина скользит, и это совсем не здорово.

К тому же, здесь сложно сделать все правильно и проехать действительно хороший круг. Но мы будем пытаться. Может, получится прибавить завтра».

Леклер, которому тоже пришлось попылить по гравию, выразил надежду, что хотя бы в квалификационной конфигурации SF1000 будет быстрее, чем в Спа.

«Все оказалось чуть лучше ожиданий с малым количеством топлива, а вот с полным баком – чуть хуже, – объяснил Шарль. – Так что нам обязательно надо что-то придумать на гонку, иначе все будет совсем сложно.

У нас проблемы с балансом, с износом шин при полных баках. Тут точно предстоит серьезная работа. В отношении квалификации я настроен позитивно, но уверен, и для гонки мы наверняка отыщем какое-то решение».