Машина победителя Гран При Мексики поднимется на подиум вместе с пилотом
Специально построенный для этой цели и ранее не использовавшийся подъемник призван сделать процедуру награждения после гонки в Мехико еще более зрелищной.
Одной из особенностей Гран При Мексики является церемония награждения, подиум для которой находится не на стартовой прямой (как это делается обычно), а на стадионной секции перед расположенными амфитеатром трибунами – это позволяет следить за церемонией большему количеству болельщиков.
В этом году организаторы планируют дополнить церемонию еще одним нестандартным решением. В то время как обладатели трех первых мест будут давать традиционные интервью, автомобиль победителя закатят на расположенный перед сценой специальный подъемник. И если гонщики, финишировавшие вторым и третьим, будут действовать по привычному алгоритму, пилот-победитель вместе с болидом будет поднят на подиум под звуки музыкальной темы Формулы 1.
Подъемник уже был успешно испытан в четверг с использованием одного из болидов Willliams – роль гонщика-победителя при этом играл один из механиков британской команды.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Кирилл Качнов
Машина победителя Гран При Мексики поднимется на подиум вместе с пилотом
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