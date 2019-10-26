Машина победителя Гран При Мексики поднимется на подиум вместе с пилотом

Одной из особенностей Гран При Мексики является церемония награждения, подиум для которой находится не на стартовой прямой (как это делается обычно), а на стадионной секции перед расположенными амфитеатром трибунами – это позволяет следить за церемонией большему количеству болельщиков.

В этом году организаторы планируют дополнить церемонию еще одним нестандартным решением. В то время как обладатели трех первых мест будут давать традиционные интервью, автомобиль победителя закатят на расположенный перед сценой специальный подъемник. И если гонщики, финишировавшие вторым и третьим, будут действовать по привычному алгоритму, пилот-победитель вместе с болидом будет поднят на подиум под звуки музыкальной темы Формулы 1.

Подъемник уже был успешно испытан в четверг с использованием одного из болидов Willliams – роль гонщика-победителя при этом играл один из механиков британской команды.