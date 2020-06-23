В рамках подготовки ко второму старту сезона команды Ф1 проводят тесты – в большинстве случаев для этого используются машины 2018 года, на которые уже не распостраняются ограничения правил. Renault провела такую сессию в Шпильберге 16-17 июня.

После завершения заездов Хельмут Марко заявил таблоиду Österreich, что его источники сообщили о нарушении со стороны французов: «Да, Renault использовала шасси двухлетней давности, но внутри стояли новейшие моторы. И их надежность впечатлила меня».

Он также остался недоволен тем, что руководство принадлежащего компании Red Bull автодрома договорилась о тестах в соперниками: «Интересно, как Renault вообще попала туда? Пожалуй, новому менеджменту трассы в Шпильберге стоит более активно действовать в интересах Red Bull Racing».

Между тем, сама команда из Милтон-Кинса не имеет возможности провести испытания на машине 2018 года, так как в то время еще использовала моторы Renault. Из-за этого в RBR решили использовать один из съемочных дней. Марко подтвердил, что 25 июня в Сильверстоуне команда устроит заезды максимальной протяженностью 100 км, причем за рулем будет работать Алекс Элбон.