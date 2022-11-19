«Машина просто отключилась». Макс рассказал, как едва не упустил поул
По словам гонщика, он испугался, когда его RB18 просто отключилась в финале квалификации
Субботняя сессия в Абу-Даби стала триумфальной для Макса Ферстаппена, который завоевал седьмой поул в сезоне и 20-й в карьере. Гонщик с самого начала выглядел фаворитом, хотя партнер по Red Bull Серхио Перес и пытался навязать ему борьбу.
Однако в действительности путь к первой стартовой позиции получился для голландца не столь простым, как можно подумать: в третьем сегменте, когда нужно было выезжать на быструю попытку, начались проблемы с машиной.
«Квалификация состояла для нас из взлетов и падений, – признался пилот. – Началось все хорошо, второй сегмент получился не очень чистым. Не знаю, почему, но мне так и не удалось добиться от шин нормального сцепления. Но к финалу с этим все вернулось в норму.
Однако я порядком испугался. Машина просто отключилась, когда мне нужно было ехать на первую попытку. Нам пришлось все перезагрузить и только потом выезжать на трассу. К счастью, оба моих круга получились хорошими».
Он добавил, что рассчитывает развить успех в гонке: «Конечно, мы хотим победить, но также важно обеспечить Серхио второе место в чемпионате. Так что начали мы неплохо.
Завтра я ожидаю интересного сражения, но как минимум мы впереди и сможем делать, что захотим».
В нынешнем сезоне пилоты Red Bull еще ни разу не стартовали в полном составе с первого ряда.
Дополнительная информация: Джонатан Нобл
Стартовая решетка Гран При Абу-Даби
Перес поблагодарил Ферстаппена за помощь в квалификации
Самое важное:
Вольф захотел спустить квалификацию Mercedes в унитаз
После блистательного «Интерлагоса» гонщики команды стали в квалификации Гран При Абу-Даби только пятым и шестым
Гран При Абу-Даби: дуэли в квалификациях
Вот каким получился окончательный счет в каждой из пар гонщиков по итогам 22 прошедших квалификаций
Перес поблагодарил Ферстаппена за помощь в квалификации
Мексиканец дал понять, что напряженность, которая возникла в Red Bull после гонки в Сан-Паулу, осталась в прошлом
«Машина просто отключилась». Макс рассказал, как едва не упустил поул
По словам гонщика, он испугался, когда его RB18 просто отключилась в финале квалификации