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Формула 1 / Гран При Абу-Даби Новость

«Машина просто отключилась». Макс рассказал, как едва не упустил поул

По словам гонщика, он испугался, когда его RB18 просто отключилась в финале квалификации

Александр Кабановский
Автор:
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«Машина просто отключилась». Макс рассказал, как едва не упустил поул
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Субботняя сессия в Абу-Даби стала триумфальной для Макса Ферстаппена, который завоевал седьмой поул в сезоне и 20-й в карьере. Гонщик с самого начала выглядел фаворитом, хотя партнер по Red Bull Серхио Перес и пытался навязать ему борьбу. 

Однако в действительности путь к первой стартовой позиции получился для голландца не столь простым, как можно подумать: в третьем сегменте, когда нужно было выезжать на быструю попытку, начались проблемы с машиной. 

«Квалификация состояла для нас из взлетов и падений, – признался пилот. – Началось все хорошо, второй сегмент получился не очень чистым. Не знаю, почему, но мне так и не удалось добиться от шин нормального сцепления. Но к финалу с этим все вернулось в норму. 

Однако я порядком испугался. Машина просто отключилась, когда мне нужно было ехать на первую попытку. Нам пришлось все перезагрузить и только потом выезжать на трассу. К счастью, оба моих круга получились хорошими». 

Он добавил, что рассчитывает развить успех в гонке: «Конечно, мы хотим победить, но также важно обеспечить Серхио второе место в чемпионате. Так что начали мы неплохо. 

Завтра я ожидаю интересного сражения, но как минимум мы впереди и сможем делать, что захотим». 

В нынешнем сезоне пилоты Red Bull еще ни разу не стартовали в полном составе с первого ряда. 

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Дополнительная информация: Джонатан Нобл

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