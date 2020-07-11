Даниил Квят в протоколе сессии расположился на 14-й строчке, тогда как его напарник по команде Пьер Гасли не только пробился в финал сессии, но и смог опередить в ней еще троих пилотов – француз будет стартовать седьмым.

После окончания сессии россиянин не смог объяснить, почему проиграл напарнику столь сильно.

«Мне показалось, что я хорошо сегодня пилотировал, – сказал Квят. – Я чувствовал себя в машине нормально. Но, если честно, просто не хватало сцепления. Машина сильно скользила. Я пилотировал так, как только мог. Нам надо еще проанализировать, что произошло. В чем была разница – из-за резины или еще чего-нибудь.

Это была первая сессия на мокром асфальте за долгое время. Я недоволен сегодняшним результатом, но я приложил максимум усилий. Просто машина не справилась сегодня так, как я рассчитывал».

Читайте также: Квят посвятил пятницу работе с новыми деталями

В одном из эпизодов в ходе квалификации россиянину помешал Шарль Леклер. Судьи вызвали пилота Ferrari объясниться, но сам Квят не думает, что это повлияло на итоги сессии.

«Он заблокировал меня на одном из моих кругов, но если честно, я не думаю, что это был мой лучший круг. Я уже не помню точно. Столько всего происходило… Скорее, дело просто в плохой видимости. В любом случае – это не главный повод для беспокойства. Главный – это нехватка темпа».