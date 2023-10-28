«Машина отличается от Остина, как день и ночь». Хэм признал проблемы в Мехико
После сильного выступления в США команда из Брэкли внезапно растеряла скорость после переезда на трассу братьев Родригес
Всего через пять дней после того, как он едва не обогнал Макса Ферстаппена в Техасе, Льюис Хэмилтон оказался гораздо дальше от действующего чемпиона в тренировках мексиканского Гран При. В первой сессии Льюис и остался 11-м, а во второй хоть и уступил сопернику из Red Bull 0,338 секунды, но из-за плотности результатов стал только седьмым.
Джордж Расселл в этот раз пропускал утреннюю часть заездов, уступив место молодому Фредерику Вести, а после обеда показал десятую скорость. Такие результаты разительно контрастируют со словами перед стартом уик-энда – тогда Расселл говорил, что трасса в Мехико отлично подходит машине W14, потому у команды серьезные ожидания.
Вечером в пятницу эмоции были уже другими. «Не особенно здорово, – признал Льюис. – Весь день мы промучились с машиной. Она как день и ночь отличается от того, что было неделю назад. И я даже не знаю, что тут можно сказать.
Никогда не знаешь, чего от нее ожидать. Она то едет хорошо, то нет. И здесь нам пока сложно добиться от нее хорошей скорости».
Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images
Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG, с инженером
При этом гонщик выразил уверенность, что к субботе Mercedes сможет добиться прогресса.
«На самом деле, темп никуда не делся, – отметил победитель мексиканского Гран При 2016 и 2019 годов. – Просто нужно добиться его от машины. В этот уик-энд ее поведение очень нестабильное. Может, дело в аэродинамической конфигурации. Мы обязательно разберемся с этим.
Но пятница точно не принесла такого удовольствия, как в Остине. Да, мы отстаем – но очень хочется надеяться, что к субботе ситуация изменится к лучшему».
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