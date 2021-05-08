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Формула 1 / Гран При Испании Новости

Машина не позволяет Мазепину ехать лучше. Штайнер все объяснил

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Босс Haas не видит способов улучшить ситуацию

Машина не позволяет Мазепину ехать лучше. Штайнер все объяснил

Сегодня Никита Мазепин в четвертый раз подряд показал худшее время в квалификации Формулы 1. При этом россиянин проиграл своему напарнику Мику Шумахеру более половины секунды. 

Босс Haas Гюнтер Штайнер отметил, что нынешний болид команды не соответствует предпочтениям Мазепина, но ничего изменить в этом сезоне уже не удастся.

«Мы знаем, что у нас слабая задняя часть машины в аэродинамическом плане, не хватает прижимной силы, – сказал Штайнер. – Мы пытаемся компенсировать это настройками. Это единственное, что мы можем сделать. На некоторых трассах удается, на других нет. Это зависит от баланса, от разных типов поворотов. Непросто из этой машины сделать то, что нужно Мазепину. Потому что ее задняя часть нестабильна.

Никита говорит нам, что машина нервно работает в поворотах. Такое бывает как раз из-за нестабильного задка».

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Почему в Mercedes не захотели стартовать на шинах Medium? Гонщики объяснили

Предыдущая новость

Почему в Mercedes не захотели стартовать на шинах Medium? Гонщики объяснили
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Испании
Пилоты Никита Мазепин
Команды Haas F1 Team
Автор Иван Матушкин

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