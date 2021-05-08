Машина не позволяет Мазепину ехать лучше. Штайнер все объяснил

Сегодня Никита Мазепин в четвертый раз подряд показал худшее время в квалификации Формулы 1. При этом россиянин проиграл своему напарнику Мику Шумахеру более половины секунды.

Босс Haas Гюнтер Штайнер отметил, что нынешний болид команды не соответствует предпочтениям Мазепина, но ничего изменить в этом сезоне уже не удастся.

«Мы знаем, что у нас слабая задняя часть машины в аэродинамическом плане, не хватает прижимной силы, – сказал Штайнер. – Мы пытаемся компенсировать это настройками. Это единственное, что мы можем сделать. На некоторых трассах удается, на других нет. Это зависит от баланса, от разных типов поворотов. Непросто из этой машины сделать то, что нужно Мазепину. Потому что ее задняя часть нестабильна.

Никита говорит нам, что машина нервно работает в поворотах. Такое бывает как раз из-за нестабильного задка».