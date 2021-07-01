Машина Мазепина тяжелее, чем у Шумахера. Никита отстает поэтому?

После Гран При Штирии Никита Мазепин рассказал, что его шасси намного тяжелее, чем у его партнера по Haas Мика Шумахера. Россиянин отметил, что новое шасси он не получит еще шесть-семь гонок.

Однако босс команды Гюнтер Штайнер уверяет, что разница в весе не так уж велика, а до появления нового шасси Мазепину осталось провести лишь три этапа.

«Не хочу вдаваться в точные цифры по разнице в весе, – сказал Штайнер. – Слово "очень" имеет относительное значение. Разница не очень большая, она есть и она связана с распределением веса. Иногда нельзя его правильно распределить, не добавив лишнего.

Конечно, тяжелая машина это всегда плохо, но разница там не 20 кг и даже не 10. И месяц назад мы уже построили новое шасси. Будем использовать его после летнего перерыва».

В Штирии Мазепин опередил Шумахера на старте, но после пит-стопа уступал ему по темпу. Сам россиянин заявил, что чувствовал себя морковкой, не имея возможности сопротивляться обратному обгону. Но Штайнер уверен, что дело тут не в весе шасси.

«В последней гонке все было не так. Там много машин обгоняло его на круг. Это и превратило его в жертву. Пока ты пропустишь три машины, твои шины придут в ужасное состояние, и этого уже не исправишь. Не думаю, что это связано с шасси.

Конечно, более тяжелая машина скорости не прибавляет. Физика есть физика. Шасси его замедляет, но не сильно».