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Формула 1 / Гран При Австрии Новость

Машина Хэмилтона непонятно почему потеряла прижимную силу

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, Главный редактор

Действующий чемпион мира рассчитывал финишировать на второй позиции – но таинственные проблемы с автомобилем нарушили его планы

Машина Хэмилтона непонятно почему потеряла прижимную силу

Льюис Хэмилтон, стартовав с 4-й позиции в Гран При Австрии, к 20-му кругу вышел на 2-е место – и казалось, имел более чем реальные шансы финишировать на этой позиции. Однако позже британец был вынужден пропустить вперед своего напарника, не смог оборонять 3-ю позицию от Ландо Норриса – и закончил гонку на том же месте, с которого стартовал.

По ходу заезда было очевидно, что у семикратного чемпиона мира возникла некая проблема с машиной – но сразу после финиша пилот смог рассказать только о симптомах этой проблемы.

«Я не могу сказать, что атаковал поребрики сильнее других – и пока не представляю, что могло случиться. Но проблемы были серьезными – уровень прижимной силы в задней части машины сильно упал. Как будто угол атаки заднего крыла стал на пару делений меньше.

Не случись этого – я без особого напряга финишировал бы вторым. Я, собственно, и был вторым – но внезапно что-то изменилось. И я уже не мог поддерживать прежний темп.

Что касается общей ситуации, то мы отстаем от Red Bull на километры. Они привезли множество новых деталей на последние несколько гонок, а у нас ничего нового не было. Поэтому нам хорошо бы что-то поменять в машине – и выжать из нее все, на что она потенциально способна. Иначе мы будем оказываться в такой ситуации все чаще и чаще».

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