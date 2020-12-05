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Формула 1 / Гран При Бахрейна / Новость

Машина Грожана горела как факел – это вообще нормально? Ответ Штайнера

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Машина Грожана горела как факел – это вообще нормально? Ответ Штайнера
Автор:
, Главный редактор

Руководитель Haas ответил на вопрос, который после зрелищной аварии неделю назад интересовал и болельщиков, и экспертов

В интервью немецкому сайту F1-Insider руководитель команды Haas Гюнтер Штайнер поделился некими подробностями об аварии, в которую неделю назад, на первом круге Гран При Бахрейна, попал пилот коллектива Ромен Грожан.

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Врезавшись в отбойник, болид VF-20 разломился на две части – и обе загорелись. Причем переднюю часть огонь охватил целиком, и французский гонщик находился под воздействием открытого пламени, пока не покинул кокпит. Да и после этого остатки машины удалось потушить далеко не сразу.

Развитие событий вызвало у болельщиков вопросы, что стало причиной столь серьезного пожара – и не был ли поврежден топливный бак, который должен оставаться целым при любых авариях. Штайнер в интервью ответил в том числе на этот вопрос.

«Бензин вытек из машины в двух местах. Само собой, из разорванной в момент удара топливной магистрали – плюс какое-то количество выплеснулось через поврежденную при ударе заправочную горловину. Само собой, сейчас мы занимаемся выяснением того, где и почему возникло возгорание – чтобы учесть это на будущее. Но бак остался цел – об этом можно говорить с уверенностью».

Напомним, что Грожан по сути был единственным виновником инцидента: пытаясь объехать замедлившиеся машины, француз резко сместился вправо и налетел на переднее колесо машины Даниила Квята. Журналисты поинтересовались у Штайнера, проводил ли он со своим пилотом разбор этой ситуации.

«Я был очень осторожен, – сообщил руководитель Haas. – Когда я приехал к нему в больницу в понедельник, то прежде всего дал ему понять, насколько я рад видеть его целым и почти невредимым. Вы сами знаете, что за пять лет совместной работы у нас выработались своеобразные отношения, что у нас были и приятные моменты, и разные трения. Но в этой ситуации в моем сердце остаются только позитивные эмоции.

Собственно, некоторое время Ромен не понимал, с чего это он вдруг улетел в отбойник. И я аккуратно ответил на его вопрос: мол, дорогой Ромен, ты налетел на колесо машины Квята».

Также – вопреки позиции, высказанной ранее сразу несколькими пилотами – Штайнер заявил, что не видит большой проблемы в демонстрации фото и видео аварии: «Люди лишний раз вспомнят, что при всех мерах безопасности пилоты рискуют своими жизнями. Что это не игра, что ставки здесь весьма высоки».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бахрейна
Пилоты Ромен Грожан
Команды Haas F1 Team
Автор Кирилл Качнов

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