Машина для нового сезона Формулы 1 впервые выехала на трассу
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Гоночный коллектив Red Bull стал первой командой, которая вывела на трассу автомобиль Формулы 1 для сезона-2020. Вот как это выглядело
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Список
Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16
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Фотограф: Red Bull Content Pool
Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16
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Фотограф: Red Bull Content Pool
Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16
3/9
Фотограф: Red Bull Content Pool
Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16
4/9
Фотограф: Red Bull Content Pool
Макс Ферстаппен, Red Bull Racing
5/9
Фотограф: Red Bull Content Pool
Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16
6/9
Фотограф: Red Bull Content Pool
Макс Ферстаппен, Red Bull Racing
7/9
Фотограф: Red Bull Content Pool
Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16
8/9
Фотограф: Red Bull Content Pool
Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16
9/9
Фотограф: Red Bull Content Pool
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Макс Ферстаппен В Магазин
|Команды
|Red Bull Racing В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Машина для нового сезона Формулы 1 впервые выехала на трассу
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12 мар. - 15 мар.
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