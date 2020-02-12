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Формула 1 / Новость

Машина для нового сезона Формулы 1 впервые выехала на трассу

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Машина для нового сезона Формулы 1 впервые выехала на трассу
Автор:
, редактор
12 февр. 2020 г., 13:58

Гоночный коллектив Red Bull стал первой командой, которая вывела на трассу автомобиль Формулы 1 для сезона-2020. Вот как это выглядело

Слайдер
Список

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16
1/9

Фотограф: Red Bull Content Pool

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16
2/9

Фотограф: Red Bull Content Pool

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16
3/9

Фотограф: Red Bull Content Pool

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16
4/9

Фотограф: Red Bull Content Pool

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing
5/9

Фотограф: Red Bull Content Pool

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16
6/9

Фотограф: Red Bull Content Pool

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing
7/9

Фотограф: Red Bull Content Pool

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16
8/9

Фотограф: Red Bull Content Pool

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16
9/9

Фотограф: Red Bull Content Pool

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Макс Ферстаппен В Магазин
Команды Red Bull Racing В Магазин
Автор Иван Матушкин

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