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Формула 1 / Предсезонные тесты в Барселоне Новости

«Машина более вялая». Норрис о влиянии веса на характер болидов Ф1

Пилоты отметили изменения в управляемости машин – но рассчитывают быстро к этим изменениям привыкнуть

«Машина более вялая». Норрис о влиянии веса на характер болидов Ф1
Кирилл Качнов
Автор:
, главный редактор
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На изменение характера управляемости машин Формулы 1 при переходе к новым техтребованиям сильнее всего повлияла скорее увеличившаяся масса болидов, чем новая аэродинамическая конфигурация. Об этом по окончании первого дня предсезонных тестов в Барселоне говорили сразу несколько пилотов.

Напомним, что при переходе на новый техрегламент минимальная масса автомобилей Формулы 1 выросла на 43 кг (в том числе из-за колес большего диаметра, а также новой конструкции энергопоглощающих структур) – с 752 до 795.

«Изменение веса серьезно меняет то, как машина реагирует на твои действия, – прокомментировал ситуацию Ландо Норрис, который вчера за рулем McLaren показал лучшее время дня. – А так как машина сейчас намного тяжелее, чем в прошлом году, она ощущается более медленной и более вялой.

Если сравнить с прошлым годом, то ты как будто выезжаешь с полным баком на быстрый круг в квалификации. Разгон не такой, как раньше – и на торможениях, а также в определенных поворотах ты хорошо чувствуешь изменения.

Но я думаю, что мы достаточно быстро привыкнем к этим изменениям – уже в конце первого дня ты чувствуешь себя неплохо освоившимся и начинаешь воспринимать новую ситуацию как нормальную».

Тему влияния массы на управляемость в своем вечернем интервью также затронул пилот команды Haas Мик Шумахер.

«Вес – это самый важный момент, – заявил немецкий гонщик. – И он играет роль практически в каждом повороте – особенно в медленных. Не скажу, что старые и новые болиды – это как день и ночь. Нам надо адаптироваться, надо изменить подход к кое-каким вещам – и тот, кто сделает все это быстрее, может получить определенное преимущество над соперниками.

При этом в целом я получаю удовольствие от управления новой машиной. Мы в целом занимаемся тем же самым – наворачиваем круги по трассе и делаем это достаточно быстро».

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