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Формула 1 / Новость

«Машина 2004-го пугала в каждом повороте». Чандок посетовал на простоту нынешней Ф1

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«Машина 2004-го пугала в каждом повороте». Чандок посетовал на простоту нынешней Ф1
Автор:
21 янв. 2020 г., 11:46

Экс-пилот Формулы 1 сравнил пилотаж современной машины Mercedes с Williams 2004 года и пришел к интересному выводу.

В прошлом году экс-пилот HRT и Lotus Карун Чандок, который сейчас работает на канале Sky Sports, получил возможность проехаться на чемпионском автомобиле Mercedes W10 2019 года по трассе в Сильверстоуне.

На выставке Autosport International Чандок назвал Mercedes практически идеальной гоночной машиной в сравнении со всеми теми, которые он когда-либо пилотировал. Но при этом задался вопросом, достаточно ли страшно ездить на ней современным гонщикам.

«Можно сделать шаг назад и подумать, хорошо ли это для Формулы 1? – сказал Карун. – Я помню, как пилотировал машину Хуана-Пабло Монтойи 2004 года [на фото выше]. И я во многом до сих пор считаю, что это был пик Ф1.

Она пугала меня в каждом повороте. Каждый раз, когда я поворачивал руль или жал на газ, я думал, что эта штука собирается меня убить!

Так и должно быть. Должно быть страшно пилотировать эти машины. В этой категории должны выступать лучшие гонщики в мире, а приходящие из Формулы 2 и Формулы 3 новички должны думать: "Ого, ну и жуть".

Сейчас машины очень тяжелые, они весят по 743 кг. Машина 2004-го весила 605 кг. Это 138 кг разницы, что примерно равно потере пяти-шести секунд на круге. Можно почувствовать, что машина ленивее в поворотах, что она хуже реагирует. Чтобы компенсировать потерю времени на круге, все, что они сделали – увеличили прижимную силу и поставили большие шины. Тем самым еще больше облегчили задачу гонщикам».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Карун Чандок
Автор Денис Буденков

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