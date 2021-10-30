В Red Bull назвали главное отличие их машины от Mercedes

Недавний Гран При США начался с ощутимого перевеса Mercedes в первой тренировке, а закончился поулом и победой Макса Ферстаппена из Red Bull. В известном смысле такую же картину мы видели и по ходу всего сезона-2021: первые гонки принесли Льюису Хэмилтону несколько побед, но затем инициатива перешла к его главному сопернику.

Как объяснил гоночный консультант Red Bull доктор Марко, такая особенность объясняется тем, что «Быкам» нужно больше времени, чтобы добиться скорости от своей машины.

Говоря в эксклюзивном интервью нашим коллегам из голландской редакции Motorsport.com о том, что определяет перевес в споре двух лидирующих команд, австриец отметил: «Все решает форма в конкретный день. На нее влияют состояние асфальта и даже температура. Но в целом у Mercedes получается быстрее находить верные настройки для своей машины.

Наша машина сложнее, потому в среднем мы тратим на эту задачу больше времени. о в итоге выжать максимум все равно удается только двум гонщикам. В Mercedes это Хэмилтон, а у нас Макс. Двум другим это удается не всегда, хотя у [Серхио] Переса, хвала небесам, стало получаться. [Валттери] Боттас выдал великолепную гонку в Турции, но в Остине проехал очень средне.

Но в итоге мы всегда получаем дуэль двух выдающихся пилотов, вне зависимости от того, Mercedes быстрее или Red Bull. Именно пилоты определяют итоговый результат. Оба хороши настолько, что Ферстаппену даже удается переиграть Mercedes, несмотря на нехватку скорости на жестких шинах».

Марко добавил, что в нынешнем сезоне делать какие-то прогнозы особенно сложно, а Red Bull могла бы быть далеко впереди в обоих чемпионатах, если бы отдельные гонки сложились по иному сценарию.

«Так называемые трассы Mercedes больше не являются таковыми, это же касается и трасс Red Bull, – объяснил 78-летний консультант. – Но важнее другое: мы проиграли в Баку, Сильверстоуне и Венгрии не по своей вине. Если посчитать, только в трех этих гонках мы потеряли 50 очков.

И в итоге сейчас наше преимущество [в личном зачете] составляет всего 12 баллов. Если бы нам удалось выжить в тех ситуациях, преимущество нам Mercedes было бы куда более весомым.

Впрочем, оценивая оставшиеся этапы, я думаю, что мы должны выиграть как минимум на двух из них, чтобы с уверенностью подойти к финальной гонке».

Беседовал Рональд Фординг