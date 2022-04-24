Марко: Зря Хэмилтон не завершил карьеру после Абу-Даби

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Гран При Эмилии-Романьи завершился разгромом для семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, который еще в прошлом году до последней гонки боролся за восьмой титул (и, по мнению многих – только из-за ошибки судей в финале в Абу-Даби его проиграл). В спринтерской гонке в Имоле Хэмилтон стал 14-м, а в основной – 13-м, не заработав за уик-энд ни одного очка.

Это было бы еще не так плохо, если бы его молодой напарник Джордж Расселл на такой же машине не стал четвертым. Бывший партнер (и соперник) Хэмилтона по Mercedes Нико Росберг уже успел заявить, что слова главы команды Тото Вольфа с извинениями перед Льисом за плохой болид – вранье и не более чем психологическая игра.

Не постеснялся высказаться насчет «успехов» Хэмилтона и спортивный советник Red Bull Хельмут Марко, напомнив, с каким преимуществом над Льюисом гонку выиграл его прошлогодний соперник Макс Ферстаппен.

«Послушайте, ну мы ж его на круг обогнали, – сказал Марко в эфире Sky Sports F1. – Может зря он не завершил карьеру в конце прошлого сезона?»



