Марко заявил о повышении статуса команды Квята до уровня сестры Red Bull

С 2020 года команда Toro Rosso сменила название AlphaTauri в честь бренда одежды, принадлежащего Red Bull. По словам спортивного директора гоночной программы Red Bull Хельмута Марко, за этим стоит большее, нежели простой ребрендинг, и отныне две команды будут иметь если не равный, то близкий статус.

«Учитывая смену имени, новый уровень публичности и тот объем средств, которые теперь тратятся на продвижение, очевидно, что и ресурсы команды должны быть увеличены, – заявил Марко немецкому изданию Motorsport-magazin.com. – Это повышение статуса команды с юниорской до уровня сестры Red Bull. Все, что разрешено правилами, все имеющиеся у Red Bull возможности теперь доступны и AlphaTauri.

Конечно, существует задержка по времени. У Red Bull сейчас очень высокая скорость развития, мы соревнуемся больше сами с собой, нежели с конкурентами, особенно в начале сезона. Наш отрыв составляет около трех-шести месяцев. То, что уже достигли специалисты Red Bull, может быть адаптировано к болидам AlphaTauri не раньше середины сезона».

Марко также пояснил, что передняя подвеска от Red Bull на AlphaTauri, о которой говорил глава команды Франц Тост, является прошлогодний, а новую вряд ли сумеют приспособить к болидам Даниила Квята и Пьера Гасли по ходу сезона 2020 года.