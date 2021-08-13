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Формула 1 / Гран При Венгрии Новости

Марко заявил о несоразмерных наказаниях Феттеля и Mercedes

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Советник Red Bull счел штрафную систему Ф1 несправедливой

Марко заявил о несоразмерных наказаниях Феттеля и Mercedes

За два последних Гран При Red Bull набрала всего два очка и уступила Mercedes лидерство в обоих зачетах Формулы 1. На Гран При Великобритании Льюис Хэмилтон выбил с трассы лидировавшего Макса Ферстаппена, а в Венгрии действия Валттери Боттаса на старте привели к повреждению машины Ферстаппена и сходу Серхио Переса. 

При этом, Хэмилтон получил 10-секундный штраф, а Боттас – пять позиций на старте следующей гонке. В то же время, другие пилоты были наказаны более сурово за свои нарушения в тех же гонках. Например, Себастьян Феттель лишился второго места в Венгрии за то, что на финише в его баке осталось на 700 грамм меньше топлива, чем положено.

Советник Red Bull Хельмут Марко считает, что нынешняя штрафная система в Ф1 выстроена несправедливо.

«До двух последних гонок первая часть сезона была положительной, – цитирует Марко Motorsport Magazin. – А потом все пошло в негативном ключе. После двух ошибок Mercedes нам пришлось задаться вопросом, справедлива ли текущая штрафная система. Возможны, уровни штрафов стоит изменить.

Антонио Джовинацци получил стоп-энд-гоу за превышение скорости на пит-лейне. А Себастьяна Феттеля дисквалифицировали за нехватку топлива в баке, хотя оставшихся у него 0,3 литра было достаточно для проверки.

А вот мы получили два сломанных мотора из-за действий пилотов Mercedes, что нанесло нам жесткий финансовый удар. У нас повреждений на три миллиона евро, а найти их теперь не так легко.

Такие вещи могут сыграть решающую роль в титульной борьбе».

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