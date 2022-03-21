Марко заявил, что в сходе RB нет вины команды. Но прав ли он?

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Похоже, вчерашнее первое предположение о том, что Макс Ферстаппен и Серхио Перес сошли на последних кругах Гран При Бахрейна из-за отказа топливных насосов подтверждается. Это в паддоке журналистам подтвердил в том числе спортивный советник Red Bull Хельмут Марко.

«Мы подозреваем, что проблемы возникли с топливными насосами, – сказал Марко. – Еще на тестах все команды столкнулись с такими сложностями. Мы не изготавливаем эти детали, как и все мы получаем их от стороннего поставщика. И очень странно, что сейчас есть проблемы, так как ранее данные детали были надежными».

Действительно, по правилам все команды обязаны не производить топливные насосы самостоятельно, а получать их от единого поставщика, выбранного FIA. И действительно, на тестах с этим узлом были проблемы. Достаточно вспомнить, что именно отказ топливного насоса еще в первый день в Барселоне испортил тесты Никите Мазепину.

Однако перекладывать всю вину только на поставщика насосов преждевременно. О проблеме действительно было известно заранее, и еще в субботу FIA направила командам письмо с предложением проверить состояние насосов и, при необходимости, заменить их на новые.

Свою версию того, что произошло далее, в эфире Sky F1 рассказал ведущий Тед Кравиц.

«Производитель насосов выявил проблему и предупредил команды, дав им шанс избежать неприятностей, – сказал Кравиц. – И некоторые команды заменили насосы. В McLaren так сделали, так как видели, что остатки топлива не скапливаются внизу баков, а расплескиваются по всему свободному объему. Кроме того, я слышал о каких-то сложностях, связанных с переходом на топливо E10.

Похоже, в McLaren были правы, что подстраховались. А у Ферстаппена с Пересом насосы просто оказались неспособны выкачать остатки топлива. Да, в Red Bull не в ответе за надежность насосов. Но они упустили шанс подстраховаться».

Судя по всему, имеется в виду проблема с повышенным износом насоса в условиях, когда он не полностью погружен в топливо и от того не получает достаточного охлаждения. На тренировках и в квалификации насосы уже износились, так что их замена на новые перед гонкой выглядит оправданной.

Впрочем, Марк Хьюз в издании The Race пишет, что в ночь после квалификации Red Bull поменяла множество деталей, включая топливные насосы. На сайте FIA в списке замененных деталей этого не упоминается, впрочем не говорится там и о новых деталях на McLaren.

Наши коллеги из голландской редакции Motorsport.com также поделились слухом из паддока, что проблема связана с перегревом насосов. Да, сами узлы у всех одинаковы, но проблему охлаждения всей силовой установки, включая топливную систему, каждая команда решает самостоятельно. И, возможно, именно у Red Bull с охлаждением топливных баков, внутри которых помещены насосы, дела обстоят не лучшим образом.

Дополнительная информация: Рональд Фординг