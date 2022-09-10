Марко заговорил о досрочном завершении карьеры… Макса
Австриец заявил, что Ферстаппен не захочет перебивать рекорды Хэмилтона и Шумахера
В свои 24 года Макс Ферстаппен как никогда близок к завоеванию своего второго чемпионского титула, а его возраст позволяет ему надеется на то, что впереди будет еще много побед.
Правда, Ферстаппен уже упустил один рекорд, не успев отобрать у Себастьяна Феттеля звание самого молодого чемпиона в истории. Однако он может завоевать больше титулов, чем у четырехкратного чемпиона Феттеля, а далее замахнуться на рекорды семикратных чемпионов Михаэля Шумахера и Льюиса Хэмилтона.
Впрочем, советник Red Bull Хельмут Марко, который и нанял Ферстаппена, усомнился, что голландец захочет этого.
«Мы бы хотели выиграть больше титулов вместе, – сказал Марко. – Но я сомневаюсь, что Макс будет выступать до тех пор, пока не побьет все рекорды. Он мог бы, но он такой человек, который уходит как только теряет интерес к тому, чем занимается. Сколько бы денег ему не предложили, он не останется.
Он может завершить карьеру раньше, чем вы думаете».
По мнению Марко, из пилотов прошлого Ферстаппен более всего напоминает ему Айротона Сенну. И хотя многие с этим не согласны, Марко уверен, что время доказывает его правоту.
«Сила Макса в том, что ему не нужно время на раскачку, он быстр с самого начала, – заявил советник Red Bull. – Это объясняется только его врожденным талантом. Он фантастически умеет контролировать машину, особенно на пределе.
Вот почему я сравниваю Макса с молодым Айроном Сенной. Многие меня за такое критикуют, в частности мой друг Герхард Бергер прежде со мной не соглашался. Но мне кажется сегодня это сравнение уже оправдано».
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