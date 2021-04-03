Марко: Я советовал Феттелю пропустить сезон-2021

Много лет назад именно Хельмут Марко открыл для Формулы 1 вихрастого мальчишку, который в 19-летнем возрасте дебютировал в Гран При, после чего одержал памятную победу за рулем Toro Rosso в дождевой Монце, а затем выиграл четыре чемпионских титула с Red Bull.

К сожалению, последние сезоны сложились для Себастьяна Феттеля далеко не столь здорово. Он не смог конкурировать в Ferrari с юным Шарлем Леклером, частенько ошибался и в значительной степени растерял былую репутацию.

Сейчас гонщик начал новую главу своей карьеры, сменив Маранелло на Сильверстоун. Он принял предложение Лоуренса Стролла и надел темно-зеленую униформу Aston Martin, хотя уже ясно, что предстоящий чемпионат точно не станет для 33-летнего гонщика легкой прогулкой.

Между тем, хорошо знающий характер и особенности менталитета Феттеля доктор Марко еще прошлым летом советовал гонщику взять паузу и не участвовать в чемпионате 2021 года, чтобы потом вернуться и продолжать выступления.

Этой историей австриец поделился в эксклюзивном интервью нашему немецкому коллеге Кристиану Ниммерфоллю для родственного Motorsport.com сетевого издания Formel1.de.

«Я считал, что ему нужно взять паузу на год, своего рода отпуск, – рассказал Марко. – Это позволило бы задать самому себе вопрос, чего он хочет – и найти ответ на него. Я полагаю, что на 2022-й в Ф1 появится много возможностей.

Но он не захотел поступать так. И теперь он в Aston Martin, которая испытывает те же проблемы, что и Mercedes, ведь их машины очень похожи. Прошедшая гонка явно была не из тех, что приносят пилотам позитивные эмоции».

Феттель собрал на первом Гран При в Бахрейне все возможные неприятности, включая несколько штрафов и столкновение в гонке. Он закончил дистанцию 15-м, уступив круг с лишним Льюису Хэмилтону.

По мнению Марко, нехватка скорости имеет свои причины, но в первую очередь они связаны с машиной, а не с четырехкратным чемпионом мира.

«Давайте для начала вспомним тесты, где у Mercedes [и Aston Martin] было очень нестабильное поведение задка, – объяснил гоночный консультант. – Команде удалось в значительной степени справиться с этим, используя свой опыт и ресурсы.

Aston Martin, насколько можно видеть, сделать это оказалось гораздо труднее. В итоге и они смогут преодолеть сложности, но сейчас они явно отстают от Mercedes. Разница составляет полторы секунды – но я бы сказал, что в первую очередь из-за машины, а вовсе не из-за Феттеля».

Он добавил: «Mercedes использовала в Бахрейне то же днище, что и на тестах. А Aston, если моя информация верна, привезла на Гран При новое. Пока их машина только шестая или седьмая по скорости, даже несмотря на моторы Mercedes. Однако они явно прибавят, у них есть для этого все необходимое.

Но [для Феттеля] это ничего не изменит. Его столкновение с Оконом было просто непостижимым».