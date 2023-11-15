Марко: Я прекратил поиски нового Ферстаппена

Эта история началась в эфире австрийского телеканала OE24 с разговора о юном гонщике, которого недавно взяли в молодежную программу Red Bull.

18-летний Оливер Гете, выступающий под датским флагом, в минувшем сезоне Ф3 одержал одну победу и занял восьмое место в общем зачете. С 2024 года он будет защищать цвета Красного быка.

«Он славный парнишка, – сказал бессменный глава Red Bull Junioк Хельмут Марко. – Живет в Лондоне и Монте-Карло, показал хорошую скорость на тестах. У него будет еще сезон в Формуле 3, чтобы проявить себя».

Ведущий эфира поинтересовался, можно ли ожидать, что из Гете вырастет новый Себастьян Феттель или Макс Ферстаппен.

«Может, он и впрямь напоминает их брутальностью, – ответил консультант. – Но я уже прекратил попытки отыскать нового Ферстаппена. Такого просто нет… Я буду рад, если мы просто найдем будущего победителя Гран При».

В ближайшие выходные в Лас-Вегасе Макс Ферстаппен имеет шанс выиграть 53-ю гонку в своей карьере и сравняться с Себастьяном Феттелем на третьей строчке исторического рейтинга.