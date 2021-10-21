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Марко: Выздоровлению Ньюи помог Экклстоун

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Бывший босс Формулы 1 случайно находился в Хорватии одновременного с главным конструктором Red Bull

Марко: Выздоровлению Ньюи помог Экклстоун

Не так давно стало известно, что несколько недель назад главный конструктор Red Bull получил травму, катаясь на велосипеде, и только сейчас смог вернуться к работе. В самой команде некоторое время не говорили, о том, что Ньюи вынужден пропускать работу, однако так совпало, что именно в это время скорость болидов Mercedes относительно Red Bull стала расти.

Поначалу говорилось, что Ньюи получил травму ноги, однако в недавнем разговоре с немецким изданием F1-Insider.com спортивный советник «Быков» Хельмут Марко признался, что все было куда серьезнее. Он также рассказал, что травму Ньюи получил в Хорватии, а в его спасении существенную роль сыграл случайно оказавшийся рядом экс-глава Ф1 Берни Экклстоун.

«Он действительно получил тяжелые травмы, – сказал Марко о Ньюи. – У него были множественные переломы ребер и травма головы. К счастью, в тот момент в Хорватии находился Берни Экклстоун.

У Берни отличные связи с местными властями, так что он позаботился, чтобы Эдриан немедленно получил лучшую медицинскую помощь. Он также участвовал в организации отправки Ньюи в Великобританию».

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