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Марко высказался впервые после увольнения де Вриса

Гоночный консультант объяснил, что привело к отчислению голландского пилота из AlphaTauri после всего десяти Гран При

Лауренс Стаде
Автор:
Хельмут Марко, гоночный консультант Red Bull

В том, что инициатором кадровых перестановок в AlphaTauri стал именно Хельмут Марко, сомневаться не приходится. Именно гоночный консультант отвечает в Red Bull за молодежную программу, а потому и за состав «младшей» команды. Кроме того, это именно он позвал Ника де Вриса выступать за AlphaTauri, а потому больше других нес ответственность за его неудачи. 

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Неудивительно, что именно австрийца всем хотелось услышать после увольнения голландца и приглашения на его место Даниэля Риккардо. В среду интервью Марко появилось в газете De Telegraaf.

«Ник привлек нас своим прошлогодним выступлением в Монце, – объяснил консультант. – Мы ожидали, что в этом сезоне он будет выступать как минимум на уровне [Юки] Цуноды, но этого не произошло. В действительности, его отставание стабильно составляло три десятых.

Надо было что-то делать. Ждать дальше не было смысла. Зачем, если мы не видели улучшений? Ник – замечательный парень, но что уж поделать, если скорости нет». 

Марко признал, что относился к гонщику строже, чем к тем, кто приходил в AlphaTauri до него: «Ему 28 лет, у него большой опыт и много знаний в роли тест-пилота за рулем разных машин. Потому я считаю, что сравнивать его с новичками неверно.

В конце апреля в Баку мне показалось, что он начал выступать сильнее. И именно в этот момент он разбил машину. К сожалению, за все время ему не удалось проехать ни одного круга, который по-настоящему впечатлил бы нас».

Даниэль Риккардо, AlphaTauri

Даниэль Риккардо, AlphaTauri

Фото: AlphaTauri

Также австриец рассказал, почему вакансию в команде из Фаэнцы отдали Даниэлю Риккардо. 

«На шинных тестах [в Сильверстоуне] он ездил на трех разных составах шин, – сказал он. – И если бы не показал скорости, мы бы взяли кого-то другого. 

Сейчас AlphaTauri пребывает не в лучшем состоянии, они последние в Кубке конструкторов. Мы должны как-то изменить эту ситуацию. Смена пилота часто помогает, а Риккардо принесет в команду новую энергию».

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Дополнительная информация: Рональд Фординг

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