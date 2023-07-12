Марко высказался впервые после увольнения де Вриса
Гоночный консультант объяснил, что привело к отчислению голландского пилота из AlphaTauri после всего десяти Гран При
В том, что инициатором кадровых перестановок в AlphaTauri стал именно Хельмут Марко, сомневаться не приходится. Именно гоночный консультант отвечает в Red Bull за молодежную программу, а потому и за состав «младшей» команды. Кроме того, это именно он позвал Ника де Вриса выступать за AlphaTauri, а потому больше других нес ответственность за его неудачи.
Неудивительно, что именно австрийца всем хотелось услышать после увольнения голландца и приглашения на его место Даниэля Риккардо. В среду интервью Марко появилось в газете De Telegraaf.
«Ник привлек нас своим прошлогодним выступлением в Монце, – объяснил консультант. – Мы ожидали, что в этом сезоне он будет выступать как минимум на уровне [Юки] Цуноды, но этого не произошло. В действительности, его отставание стабильно составляло три десятых.
Надо было что-то делать. Ждать дальше не было смысла. Зачем, если мы не видели улучшений? Ник – замечательный парень, но что уж поделать, если скорости нет».
Марко признал, что относился к гонщику строже, чем к тем, кто приходил в AlphaTauri до него: «Ему 28 лет, у него большой опыт и много знаний в роли тест-пилота за рулем разных машин. Потому я считаю, что сравнивать его с новичками неверно.
В конце апреля в Баку мне показалось, что он начал выступать сильнее. И именно в этот момент он разбил машину. К сожалению, за все время ему не удалось проехать ни одного круга, который по-настоящему впечатлил бы нас».
Даниэль Риккардо, AlphaTauri
Фото: AlphaTauri
Также австриец рассказал, почему вакансию в команде из Фаэнцы отдали Даниэлю Риккардо.
«На шинных тестах [в Сильверстоуне] он ездил на трех разных составах шин, – сказал он. – И если бы не показал скорости, мы бы взяли кого-то другого.
Сейчас AlphaTauri пребывает не в лучшем состоянии, они последние в Кубке конструкторов. Мы должны как-то изменить эту ситуацию. Смена пилота часто помогает, а Риккардо принесет в команду новую энергию».
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