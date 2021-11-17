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Формула 1 Новость

Марко выдвинул две гипотезы о скорости Mercedes

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, Ответственный редактор

По мнению гоночного консультанта Red Bull? победа Льюиса Хэмилтона в Бразилии была явно одержана неспроста

Марко выдвинул две гипотезы о скорости Mercedes

Уик-энд в Сан-Паулу стал бенефисом Льюиса Хэмилтона, который по ходу субботнего спринта прорвался с 20-го места на пятое, а в воскресенье после старта с десятой позиции одержал уверенную победу. 

Это был первый случай с весеннего Гран При Испании, когда британец взял верх над Максом Ферстаппеном из Red Bull по чистой скорости, без каких-либо привходящих факторов. 

Глава команды из Милтон-Кинса Кристиан Хорнер сразу сказал, что важно будет разобраться в причинах такого выступления Mercedes. Тем временем гоночный консультант Хельмут Марко выделил две возможных причины усиления соперников. 

«Больше всего нас заботят два вопроса, которые могут потребовать разъяснений от FIA, – цитирует 78-летнего австрийца F1-Insider. – Разумеется, мы будем подавать протест только в том случае, если станет очевидно: в машине Хэмилтона что-то не соответствует правилам».

По информации издания, Марко и Red Bull считают, что Mercedes W12 может нарушать правила в части мотора либо хитрой системы контроля задней подвески. Последняя, правда, недавно уже попадала в поле зрения, и никаких санкций со стороны FIA не последовало. 

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Между тем, гоночный консультант продолжил: «Если Хэмилтон столь же здорово проведет уик-энд в Катаре, а затем будет быстр в Саудовской Аравии и Абу-Даби, мы можем забыть о титуле. 

Мы еще никогда не видели, чтобы у Mercedes был такой ракетный темп. На прямых у нас не было шанса удержать Хэмилтона, хотя настройки его заднего крыла были почти такими же, как в Монако. 

Интересно, что такая скорость была только у Хэмилтона. Другой гонщик Mercedes [Валттери Боттас] не представлял для нас никакой угрозы».

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