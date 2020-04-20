Марко: Вторая гонка Формулы 1 в Австрии пройдет в среду

Хельмут Марко в интервью австрийской газете Standard подтвердил ранее озвученную информацию, что в начале июля на австрийской трассе «Ред Булл Ринг» пройдут две гонки Формулы 1 подряд – и рассказал о непривычном для болельщиков расписании заездов.

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По словам консультанта компании Red Bull, первый этап чемпионата пройдет по стандартной схеме в изначально определенные сроки – с 3 по 5 июля. После этого во вторник может состояться квалификация, а в среду вечером – гонка второго этапа. «Это наиболее вероятный вариант на нынешний момент», – в частности сказал Марко.

Австриец также рассказал, что каждый приехавший на гонку должен будет сдать тест на коронавирус – и остаться на лечение в Австрии в случае обнаружения заболевания.