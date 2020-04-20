Марко: Вторая гонка Формулы 1 в Австрии пройдет в среду
Поделились
Комментарии
Идея проводить гонки в будние дни казалась не особо жизнеспособной – но, похоже, сейчас она уже обсуждается всерьез
Хельмут Марко в интервью австрийской газете Standard подтвердил ранее озвученную информацию, что в начале июля на австрийской трассе «Ред Булл Ринг» пройдут две гонки Формулы 1 подряд – и рассказал о непривычном для болельщиков расписании заездов.
Читайте также:
По словам консультанта компании Red Bull, первый этап чемпионата пройдет по стандартной схеме в изначально определенные сроки – с 3 по 5 июля. После этого во вторник может состояться квалификация, а в среду вечером – гонка второго этапа. «Это наиболее вероятный вариант на нынешний момент», – в частности сказал Марко.
Австриец также рассказал, что каждый приехавший на гонку должен будет сдать тест на коронавирус – и остаться на лечение в Австрии в случае обнаружения заболевания.
Читайте также:
Следующая новость
Загрузить комментарии
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Австрии Билеты
|Автор
|Кирилл Качнов
Марко: Вторая гонка Формулы 1 в Австрии пройдет в среду
Поделились
Комментарии
База данных
17 окт. - 19 окт.
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Гонка
|
пн 1 дек.
пн 1 дек.
|
19:03
23:29
|
Самое читаемое
Расписание
Формула 1
- Формула 1
- WEC
- MotoGP
Билеты
Партнер проекта
Партнер проекта
|
25 июн. - 28 июн.Билеты
|
2 июл. - 5 июл.Билеты
|
16 июл. - 19 июл.Билеты
|
30 июл. - 2 авг.Билеты
|
27 авг. - 30 авг.Билеты
|
3 сент. - 6 сент.Билеты
Слайд-шоу