Марко встревожило отставание от Mercedes

Red Bull уступил Mercedes в квалификации Гран При Катара: Макс Ферстаппен стал вторым, уступив Льюису Хэмилтону 0,455 секунды. При этом, больше половины этого отставания пришлось на второй сектор.

Советник Red Bull Хельмут Марко признал, что отставание его беспокоит, отметив, что оно вызвано недостаточным балансом машины.

«Отставание немного тревожное, – сказал Марко Sky Sports. – Сначала мы теряли в первом секторе, но смогли это отыграть. Потом отстали во втором секторе. Ситуация меняется то туда, то сюда. На одном круге машина ни разу не была достаточно быстра».

Несмотря на сказанное, Марко надеется на лучшее выступление в гонке:

«Мы сохраняем позитивный настрой. Обычно с полным баком мы выступаем намного лучше, так что надеюсь на увлекательную гонку. Посмотрим, в каком темпе сможет ехать Льюис. Гонка будет тяжелая».