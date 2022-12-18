Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

После смерти основателя и владельца Red Bull Дитриха Матешица курировать команду Ф1 в концерне по производству энергетических напитков поручили Оливеру Минцлафу, более всего известному работой в качестве футбольного менеджера.

Вскоре появились слухи, что Минцлаф намерен оставить в прошлом самоуправление в Милтон-Кинсе и активно участвовать в принятии связанных с командой решений. Это разительно отличалось от подхода Матешица, который доверял своему старому знакомому, гоночному консультанту Хельмуту Марко, и заслужившему доверие главе RBR Кристиану Хорнеру.

При этом эксперты называли дружеские отношения Марко и Матешица одной из ключевых причин успеха Red Bull. Они позволяли значительно ускорить все административный вопросы, позволяя людям Хорнера концентрироваться на гоночных задачах.

Неудивительно, что появление в этой истории Минцлафа вызвало понятные опасения.

Недавно Хельмут Марко провел в Граце встречу с Оливером, по итогам которой заверил, что никаких радикальных перемен ждать не стоит.

«Мы были знакомы и прежде, но это была наша первая доверительная беседа о том, чего мы хотим достичь в будущем и как этого добиться, – рассказал 79-летний австриец Kleine Zeitung. – Я сразу понял, что мы на одной волне, а Оливер отлично информирован обо всем, что связано с Red Bull Racing.

Не секрет, что наш проект является флагманским для компании. За прошедшее время команде удалось добиться очень серьезных достижений, это касается как гоночных, так и маркетинговых задач. Так что мы быстро договорились о том, что будем и дальше работать в прежнем продуктивной ключе».

Марко подчеркнул, что кончина основателя команды не станет поводом для кадровых перестановок. Свою работу продолжат как Хорнер, так и глава AlphaTauri Франц Тост.

«Эта стабильность является одним из ключевых факторов наших успехов, – объяснил консультант. – Пусть даже мы и не особенно удовлетворены результатами AlphaTauri в прошедшем сезоне (команда стала лишь девятой в Кубке конструкторов – прим.ред.).

Но сейчас самое время, чтобы проанализировать все случившееся и понять, какое направление следует избрать на будущее».

В последних словах Марко многие наверняка увидят намек, что недавние слухи о продаже команды из Фаэнцы компании Honda не лишены оснований. Это впрочем, уже другая история.