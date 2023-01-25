Марко: Воулз увел из Mercedes нескольких хороших инженеров

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Джеймс Воулз, который последние годы возглавлял тактический штаб Mercedes и внес значительный вклад в успехи команды, зимой стал новым руководителем Williams. Это назначение было сделано с одобрения главы Mercedes Тото Вольфа, который сказал, что его команда давно готовилась к такому сценарию, а в Брэкли у Воулза уже не было перспектив карьерного роста.

Однако гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко поделился информацией о том, что в действительности ситуация далеко не столь безоблачна, и в действительности между Mercedes и Williams начались определенные трения.

«У меня есть совершенно другие сведения, – рассказал австриец в интервью телеканалу Sport1. – Воулз не только сам организовал свой переход, но и увел с собой нескольких хороших инженеров. Мои источники говорят, что все это совсем не привело Mercedes в восторг».

79-летний консультант добавил, что такое развитие событий не может не сказаться на Mercedes: «Посмотрим, к чему это приведет. Впрочем, я все равно уверен, что именно они станут нашими главными соперниками, когда в новом сезоне надо будет защищать титул».

Команда Тото Вольфа завершила сезон-2022 третьей в Кубке конструкторов, уступив Red Bull и Ferrari.