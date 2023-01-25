Марко: Воулз увел из Mercedes нескольких хороших инженеров
По словам гоночного консультанта Red Bull, потеря ключевого сотрудника будет для Mercedes вовсе не такой безболезненной, как пытается показать сама команда
Джеймс Воулз, который последние годы возглавлял тактический штаб Mercedes и внес значительный вклад в успехи команды, зимой стал новым руководителем Williams. Это назначение было сделано с одобрения главы Mercedes Тото Вольфа, который сказал, что его команда давно готовилась к такому сценарию, а в Брэкли у Воулза уже не было перспектив карьерного роста.
Однако гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко поделился информацией о том, что в действительности ситуация далеко не столь безоблачна, и в действительности между Mercedes и Williams начались определенные трения.
«У меня есть совершенно другие сведения, – рассказал австриец в интервью телеканалу Sport1. – Воулз не только сам организовал свой переход, но и увел с собой нескольких хороших инженеров. Мои источники говорят, что все это совсем не привело Mercedes в восторг».
79-летний консультант добавил, что такое развитие событий не может не сказаться на Mercedes: «Посмотрим, к чему это приведет. Впрочем, я все равно уверен, что именно они станут нашими главными соперниками, когда в новом сезоне надо будет защищать титул».
Команда Тото Вольфа завершила сезон-2022 третьей в Кубке конструкторов, уступив Red Bull и Ferrari.
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