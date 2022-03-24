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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новости

Марко: В Саудовской Аравии мы не сломаемся

Советник Red Bull подчеркнул, что команда нашла причину схода в Бахрейне и избежит подобного в будущем

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Марко: В Саудовской Аравии мы не сломаемся
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Гран При Бахрейна стал для команды Red Bull кошмаром. За несколько кругов до финиша намечался рестарт, и болиды «Быков» шли в группе лидеров, готовясь обгонять машины Ferrari. Но вместо обгонов оба автомобиля сошли: Макс Ферстаппен смог дотянуть до боксов, а Серхио Перес и вовсе остановился на трассе на последнем круге.

Почти сразу стало известно, что причиной схода стали отказы топливных насосов – правда, мы до сих пор гадаем, каких именно, так как у болидов Формулы 1 их как минимум по два. Так или иначе, проблема выявлена, исправлена и в Саудовской Аравии в ближайший уик-энд не повторится, уверен спортивный советник команды Хельмут Марко.

«Давайте я скажу максимально просто, – заявил Марко на вопрос немецкого издания F1 Insider на вопрос о причинах сходов. – В топливной системе образовался вакуум, и горючее не поступало в моторы. При этом топливо в баках было, хотя я не скажу вам сколько именно литров. Думаю, мы понимаем проблему и к Гран При Саудовской Аравии все исправим.

На самом деле мы были достаточно быстры в Бахрейне. Мы просто не смогли в нужный момент реализовать весь свой потенциал. В Саудовской Аравии мы вернемся и будем бороться за победу».

Марко также признал преимущество Ferrari в мощности, дав ему точную оценку.

«У Ferrari не небольшое, а весьма значительное преимущество в мощности. Думаю, только за счет моторов они быстрее на 0,4 секунды», – заявил советник Red Bull.

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