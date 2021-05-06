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Формула 1 Новость

Марко: В Mercedes предложили сотрудникам двойную зарплату, чтобы удержать их

Война за инженерные кадры между двумя командами набирает обороты

Марко: В Mercedes предложили сотрудникам двойную зарплату, чтобы удержать их

В четверг утром стало известно, что Red Bull удалось переманить из Mercedes пять ведущих инженеров, которые займутся производством собственных моторов «Быков» на новой базе в Минтон-Кинсе. 

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Гоночный консультант Хельмут Марко поделился подробностями этой истории. По его словам, специалисты перешли в RBR вовсе не потому, что здесь им предложили более высокую зарплату. Скорее, даже наоборот. 

«Red Bull – это команда. которой движет страсть к гонкам, – цитирует австрийца онлайн-издание Motorsport-Magazin. – У нас все сходится воедино. Mercedes предлагает людям. которые собрались к нам, удвоенную зарплату – лишь бы удержать. Мы так не поступаем».

Ранее глава Mercedes F1 Тото Вольф называл подобное обычной вещью для Ф1 и намекал, что как раз Red Bull использует деньги в качестве аргумента. 

«Мы кого-то теряем и кого-то находим, – отметил австриец. – В конечном счете это философия Mercedes, и я считаю, что мы весьма неплохие работодатели. 

Всегда есть движения вперед и назад. Я прекрасно понимаю позицию Кристиана [Хорнера, руководителя RBR]: он хочет выстроить структуру, а для этого вам порой приходится выписывать большие чеки. Но это нормально».

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Боттас поддел Red Bull: Только одна команда в Ф1 меняет гонщиков по ходу сезона

Боттас поддел Red Bull: Только одна команда в Ф1 меняет гонщиков по ходу сезона
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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Хельмут Марко
Команды Red Bull Racing , Mercedes

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