В четверг утром стало известно, что Red Bull удалось переманить из Mercedes пять ведущих инженеров, которые займутся производством собственных моторов «Быков» на новой базе в Минтон-Кинсе.

Гоночный консультант Хельмут Марко поделился подробностями этой истории. По его словам, специалисты перешли в RBR вовсе не потому, что здесь им предложили более высокую зарплату. Скорее, даже наоборот.

«Red Bull – это команда. которой движет страсть к гонкам, – цитирует австрийца онлайн-издание Motorsport-Magazin. – У нас все сходится воедино. Mercedes предлагает людям. которые собрались к нам, удвоенную зарплату – лишь бы удержать. Мы так не поступаем».

Ранее глава Mercedes F1 Тото Вольф называл подобное обычной вещью для Ф1 и намекал, что как раз Red Bull использует деньги в качестве аргумента.

«Мы кого-то теряем и кого-то находим, – отметил австриец. – В конечном счете это философия Mercedes, и я считаю, что мы весьма неплохие работодатели.

Всегда есть движения вперед и назад. Я прекрасно понимаю позицию Кристиана [Хорнера, руководителя RBR]: он хочет выстроить структуру, а для этого вам порой приходится выписывать большие чеки. Но это нормально».