Марко: В Mercedes испугались и сняли свое незаконное крыло

Победы Льюиса Хэмилтона в Сан-Паулу и Дохе заметно обострили борьбу за чемпионский титул в Формуле 1: всего за восемь дней с комфортных 21 преимущество Макса Ферстаппена сократились до восьми очков.

В минувшее воскресенье в Катаре голландец из Red Bull ничего не смог противопоставить своему главному сопернику, что сразу отразилось на его шансах стать чемпионом. Против Макса сыграл и судейский штраф – недостаточно сбросив скорость под желтыми флагами в квалификации, он вынужден был вместо второго стартовать с седьмого места.

«В этот раз мы смогли свести потери к минимуму, – подвел итоги уик-энда гоночный консультант Хельмут Марко в интервью Sky Sports. – Нам удалось выполнить свой план. Всякий раз, когда Макс ускорялся, Льюис отвечал ему. Чтобы ехать еще быстрее, Максу пришлось бы сильно нагружать свою резину. Кроме того, у него было слегка повреждено переднее крыло».

Одной из главных тем уик-энда в Катаре стало противостояние Mercedes и Red Bull по вопросу легальности конструкции заднего антикрыла на черных машинах W12. FIA провела тщательные проверки, но не выявила нарушений.

«В Mercedes специально замедлились по ходу тренировок, – объяснил Марко. – Они решили временно не задействовать свое гибкое крыло, и максимальная скорость тотчас вернулась к нормальным значениям. Я рассчитываю, что они и в дальнейшем на станут использовать его, так как FIA обладает необходимыми инструментами контроля. Мне не кажется, что они захотят рисковать».

За две гонки до конца чемпионата ни в одном из зачетов нельзя назвать фаворита. Марко уверен, что предстоящая гонка в Саудовской Аравии будет крайне важной для претендентов.

«Мы должны выигрывать там, – объяснил он. – Тогда финал сезона окончательно все решит. В Катаре мы выступили хуже собственных ожиданий, так что в Джидде обязаны лучше справляться с работой».