Марко: В Honda нашли потерянную мощность

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В 2022 году Формула 1 переходит на новое топливо марки E10. Оно на 90% состоит из производимого из нефти бензина и на 10% – из экологичного биотоплива. Проблема в том, что это самое биотопливо обладает меньшей энергоемкостью: при сжигании того же количества горючего выделяется меньше энергии.

Ранее советник Red Bull Хельмут Марко оценивал потерю мощности с переходом на топливо E10 для силовых установок 2021 года в 20 л.с. Однако все команды получили возможность слегка доработать двигатели.

В 2022 году на болидах Red Bull будут ставиться моторы их собственной марки, однако выпускать их в Японии продолжит Honda, и именно японцы дорабатывали двигатели. Теперь Марко заявил, что у конструкторов все получилось.

«Все выглядит очень многообещающе, – заявил Марко по поводу моторов в интервью Kleine Zeitung. – В этом году доля искусственного топлива будет увеличена с 5 до 10%. И это потребовало существенной переделки силовых установок. Но ребята из Honda уже заявили нам, что решили проблему. Точнее, теперь это наши собственные силовые установки, а не Honda. Но японские специалисты все еще нам помогают».

Марко также ответил на вопрос о том, почему Red Bull показала на презентации только прошлогодний концепт в новой ливрее, а не новый болид.

«Новый болид RB18 будет представлен в живую на тестах в Барселоне. И мы должны были провести ту презентацию ливреи из-за обязательств перед нашими партнерами», – заявил советник «Быков».