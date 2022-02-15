Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / У Боттаса нашелся двойник на Олимпиаде. Им оказался Хэмилтон Следующая / Баттон: Макс талантливее от природы, но пока не вышел на уровень Льюиса
Формула 1 Новости

Марко: В Honda нашли потерянную мощность

Из-за перехода на топливо E10, японские силовые установки изначально потеряли 20 л.с.

Марко: В Honda нашли потерянную мощность
Автор:
, Редактор
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

В 2022 году Формула 1 переходит на новое топливо марки E10. Оно на 90% состоит из производимого из нефти бензина и на 10% – из экологичного биотоплива. Проблема в том, что это самое биотопливо обладает меньшей энергоемкостью: при сжигании того же количества горючего выделяется меньше энергии.

Ранее советник Red Bull Хельмут Марко оценивал потерю мощности с переходом на топливо E10 для силовых установок 2021 года в 20 л.с. Однако все команды получили возможность слегка доработать двигатели.

В 2022 году на болидах Red Bull будут ставиться моторы их собственной марки, однако выпускать их в Японии продолжит Honda, и именно японцы дорабатывали двигатели. Теперь Марко заявил, что у конструкторов все получилось.

«Все выглядит очень многообещающе, – заявил Марко по поводу моторов в интервью Kleine Zeitung. – В этом году доля искусственного топлива будет увеличена с 5 до 10%. И это потребовало существенной переделки силовых установок. Но ребята из Honda уже заявили нам, что решили проблему. Точнее, теперь это наши собственные силовые установки, а не Honda. Но японские специалисты все еще нам помогают».

Марко также ответил на вопрос о том, почему Red Bull показала на презентации только прошлогодний концепт в новой ливрее, а не новый болид.

«Новый болид RB18 будет представлен в живую на тестах в Барселоне. И мы должны были провести ту презентацию ливреи из-за обязательств перед нашими партнерами», – заявил советник «Быков».

Читайте также:
Поделились
Комментарии
У Боттаса нашелся двойник на Олимпиаде. Им оказался Хэмилтон
Предыдущая новость

У Боттаса нашелся двойник на Олимпиаде. Им оказался Хэмилтон
Следующая новость

Баттон: Макс талантливее от природы, но пока не вышел на уровень Льюиса

Баттон: Макс талантливее от природы, но пока не вышел на уровень Льюиса
Загрузить комментарии
Больше от
Сергей Иванов
Alfa Romeo неожиданно показала машину 2022 года Тесты Alfa Romeo во Фьорано
Формула 1

Alfa Romeo неожиданно показала машину 2022 года

Дови рассказал, что он умеет делать лучше Куартараро Февральские тесты в Индонезии
MotoGP

Дови рассказал, что он умеет делать лучше Куартараро

Porsche показала фары машины для «Ле-Мана»
WEC

Porsche показала фары машины для «Ле-Мана»

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
Марко намекнул, что Red Bull нашла слабые места в новых правилах
Формула 1

Марко намекнул, что Red Bull нашла слабые места в новых правилах

Хорнера не пустят на базу Mercedes. Он заплатил за вход $5500
Формула 1

Хорнера не пустят на базу Mercedes. Он заплатил за вход $5500

Red Bull показала комбинезоны пилотов. Похоже, настоящие Презентация Red Bull Racing
Формула 1

Red Bull показала комбинезоны пилотов. Похоже, настоящие

Самое важное:

Фото: как выглядит новая расцветка Williams
Формула 1 Формула 1

Фото: как выглядит новая расцветка Williams

Williams показала машину Ф1. Она темно-синяя, но не настоящая
Формула 1 Формула 1

Williams показала машину Ф1. Она темно-синяя, но не настоящая

Галерея: Шпионские снимки Alfa Romeo 2022 года
Формула 1 Формула 1

Галерея: Шпионские снимки Alfa Romeo 2022 года

Alfa Romeo неожиданно показала машину 2022 года
Формула 1 Формула 1

Alfa Romeo неожиданно показала машину 2022 года

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.