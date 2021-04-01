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Формула 1 / Новость

Марко: В гонке Перес наравне с Максом

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Доктор Марко поставил новичку команды первый диагноз

Марко: В гонке Перес наравне с Максом

Red Bull нанимала Серхио Переса для того, чтобы получить пилота, способного выступать на одном уровне с Максом Ферстаппеном. Однако в первом Гран При за новую команду мексиканец стал 11-м в квалификации и пятым в гонке, в то время как его напарник взял поул и финишировал вторым.

Советник Red Bull Хельмут Марко рассказал, что в гоночном темпе Перес не уступает Ферстаппену, но вот в квалификации пока от него далек.

«По гоночной скорости они с Ферстаппеном на одном уровне, – сказал Марко. – На чистом пространстве [Перес] показывал те же самые времена. К сожалению, в квалификации было не так.

Положительный момент в том, что большую часть времени он терял в одном первом повороте. Это проявилось уже на тестах. А на третьем секторе он в среднем был быстрее Макса. Но задача-то в том, чтобы собрать единый круг. Мы полагаем, что он станет ближе к Максу в квалификациях». 

В Бахрейне многих впечатлил новичок AlphaTauri Юки Цунода, набравший очки уже в дебютной гонке в Ф1. На вопрос о том, может ли японец уже в конце года заменить Переса в Red Bull, Марко ответил уклончиво: 

«Поживем – увидим. Прошла только первая гонка из 23-х. Будет видно, как все повернется. В виде Юки мы получили невероятный, но не ограненный алмаз. И мы не собираемся его сжигать. Посмотрим на его развитие, а в свое время примем решение».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Серхио Перес , Макс Ферстаппен
Команды Red Bull Racing
Автор Иван Матушкин

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