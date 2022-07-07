Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Watch Shop Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Watch Shop Билеты
Предыдущая / «Обогнать Льюиса – не главное для меня». Расселл вступил в спор с Вильневом Следующая / Норрис объяснил, что помешает McLaren в Австрии
Формула 1 / Гран При Австрии Новость

Марко: В Австрии Red Bull поможет «супернагнетатель» Honda

Гоночный советник «Быков» объяснил, что поможет команде на расположенное в среднегорье трассе в Шпильберге

Филип Клерен
Автор:
, журналист (Нидерланды)
Соавтор:
Кристиан Ниммерфолль
, главный редактор Motorsport-Total (Германия)
Марко: В Австрии Red Bull поможет «супернагнетатель» Honda
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

В этот уик-энд Формула 1 проводит Гран При Австрии – второй этап сезона в спринтерском формате. Именно в Шпильберге в 2019 году к альянсу Red Bull и Honda пришла первая победа, в сезоне-21 обе гонки на этой трассе также остались за Максом Ферстаппеном. 

В этот раз голландец также едет на домашнюю гонку своей команды в статусе фаворита. Он уверенно лидирует в общем зачете чемпионата, даже несмотря на недавнюю осечку в Сильверстоуне. 

В эфире принадлежащего Red Bull телеканала Servus TV гоночный консультант Хельмут Марко объяснил, почему на высоте над уровнем моря у Макса будет серьезный корень в споре с соперниками. 

«Это мотор, – отметил австриец. – У Honda используется особенный супернагнетатель. Он компактный, потому на высоте – а здесь у нас 670 метром – определенно обеспечивает преимущество, которое уже можно было видеть в последнее время. 

Для нас это крайне важно. Именно на этой трассе мы добились первой победы с Honda. То был ключевой момент нашего сотрудничества и его продления до 2025 года. Без той победы мы могли остаться без моторов».

Марко добавил, что кочковатая альпийская трасса станет источником дополнительных проблем для соперников Red Bull.

«Я полагаю, у Mercedes будет куда больше сложностей, – объяснил 79-летний экс-пилот. – Им придется приподнять машину. Никаких проблем, поедут чуть медленнее. 

Проблема в том, что там есть быстрые повороты, медленные повороты, дважды нужно тормозить со скорости выше 300 км/ч. Потому отыскать верные настройки с механическим и аэродинамическим сцеплением критически важно. 

Но, как я уже сказал, Максу принадлежит рекорд, четыре победы на этой трассе, и это дополнительная мотивация. Тем более, там будет множество голландских болельщиков и потрясающая атмосфера».

Читайте также:
Поделились
Комментарии
«Обогнать Льюиса – не главное для меня». Расселл вступил в спор с Вильневом
Предыдущая новость

«Обогнать Льюиса – не главное для меня». Расселл вступил в спор с Вильневом
Следующая новость

Норрис объяснил, что помешает McLaren в Австрии

Норрис объяснил, что помешает McLaren в Австрии
Филип Клерен Больше от
Филип Клерен
Red Bull наняла психолога для работы с Цунодой Гран При Великобритании
Формула 1

Red Bull наняла психолога для работы с Цунодой

Сайнс: Было сложно, но я верил в победу Гран При Великобритании
Формула 1

Сайнс: Было сложно, но я верил в победу

Боттас заподозрил, что новинки лишили его машину скорости Гран При Азербайджана
Формула 1

Боттас заподозрил, что новинки лишили его машину скорости

Больше от
Хельмут Марко
Команды Ф1 заподозрили экс-помощницу Вольфа из FIA в помощи Mercedes
Формула 1

Команды Ф1 заподозрили экс-помощницу Вольфа из FIA в помощи Mercedes

Марко исключил «прощальную гастроль» Феттеля в AlphaTauri
Формула 1

Марко исключил «прощальную гастроль» Феттеля в AlphaTauri

Марко рассказал о хитрости Ферстаппена, которую никто не заметил Гран При Азербайджана
Формула 1

Марко рассказал о хитрости Ферстаппена, которую никто не заметил

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
«Здорово, что в 37 лет он еще помнит, где апекс». Макс подколол Хэмилтона Гран При Австрии
Формула 1

«Здорово, что в 37 лет он еще помнит, где апекс». Макс подколол Хэмилтона

Red Bull: Если Honda и вернется в Ф1, то не с нами
Формула 1

Red Bull: Если Honda и вернется в Ф1, то не с нами

Марко рассказал, как Макс ошибся и едва не сошел Гран При Великобритании
Формула 1

Марко рассказал, как Макс ошибся и едва не сошел

Самое важное:

Технический анализ: Williams перешла на концепцию Red Bull
Формула 1 Формула 1

Технический анализ: Williams перешла на концепцию Red Bull

Леклер об упреках в адрес Ferrari: Не стоило мне трогать эту тему
Формула 1 Формула 1

Леклер об упреках в адрес Ferrari: Не стоило мне трогать эту тему

«Здорово, что в 37 лет он еще помнит, где апекс». Макс подколол Хэмилтона
Формула 1 Формула 1

«Здорово, что в 37 лет он еще помнит, где апекс». Макс подколол Хэмилтона

Работа судей в Сильверстоуне не удовлетворила Алонсо
Формула 1 Формула 1

Работа судей в Сильверстоуне не удовлетворила Алонсо

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.