Марко: В Австрии Red Bull поможет «супернагнетатель» Honda

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В этот уик-энд Формула 1 проводит Гран При Австрии – второй этап сезона в спринтерском формате. Именно в Шпильберге в 2019 году к альянсу Red Bull и Honda пришла первая победа, в сезоне-21 обе гонки на этой трассе также остались за Максом Ферстаппеном.

В этот раз голландец также едет на домашнюю гонку своей команды в статусе фаворита. Он уверенно лидирует в общем зачете чемпионата, даже несмотря на недавнюю осечку в Сильверстоуне.

В эфире принадлежащего Red Bull телеканала Servus TV гоночный консультант Хельмут Марко объяснил, почему на высоте над уровнем моря у Макса будет серьезный корень в споре с соперниками.

«Это мотор, – отметил австриец. – У Honda используется особенный супернагнетатель. Он компактный, потому на высоте – а здесь у нас 670 метром – определенно обеспечивает преимущество, которое уже можно было видеть в последнее время.

Для нас это крайне важно. Именно на этой трассе мы добились первой победы с Honda. То был ключевой момент нашего сотрудничества и его продления до 2025 года. Без той победы мы могли остаться без моторов».

Марко добавил, что кочковатая альпийская трасса станет источником дополнительных проблем для соперников Red Bull.

«Я полагаю, у Mercedes будет куда больше сложностей, – объяснил 79-летний экс-пилот. – Им придется приподнять машину. Никаких проблем, поедут чуть медленнее.

Проблема в том, что там есть быстрые повороты, медленные повороты, дважды нужно тормозить со скорости выше 300 км/ч. Потому отыскать верные настройки с механическим и аэродинамическим сцеплением критически важно.

Но, как я уже сказал, Максу принадлежит рекорд, четыре победы на этой трассе, и это дополнительная мотивация. Тем более, там будет множество голландских болельщиков и потрясающая атмосфера».