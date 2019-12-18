Марко: В 2020 году у Red Bull не будет оправданий

В 2019 году Red Bull впервые работала с моторами Honda и одержала две победы, став третьей в Кубке конструкторов. Однако, в следующем сезоне команда планирует для Макса Ферстаппена победу в чемпионате, и, по словам советника Red Bull Racing Хельмута Марко, у «быков» нет объективных оправданий для возможной неудачи.

«У нас нет оправданий на 2020 год, – сказал Марко в эфире Servus TV. – Мы многому научились в завершившемся сезоне, мощность у нашего мотора максимальная, а наш пилот может служить примером. Так что наша задача – сделать хорошее шасси».

Кроме того, Марко отметил, что на этот раз Red Bull готовится к новому сезону без опозданий.

«В первый раз у нас уже стоит двигатель на тестовой установке, – рассказал Марко. – На 14 дней раньше, чем обычно. Мы входим в новый сезон готовые лучше, чем когда-либо, и с отличной концепцией».

Отметим, что контракт Ферстаппена с Red Bull истекает в 2020 году и пока соглашение о новой сделке не достигнуто. В команде не раз говорили, что для сохранения Ферстаппена RBR необходимо предоставить ему чемпионский болид. Сам Марко также отмечал желание сделать голландца самым молодым чемпионом в истории Ф1. Чтобы побить рекорд Себастьяна Феттеля, Ферстаппену необходимо взять титул не позже 2020 года.