Марко: В 2020 году у Red Bull не будет оправданий
Советник Red Bull рассказал о подготовке к следующему сезону и заверил, что теперь успех команды только в ее руках.
В 2019 году Red Bull впервые работала с моторами Honda и одержала две победы, став третьей в Кубке конструкторов. Однако, в следующем сезоне команда планирует для Макса Ферстаппена победу в чемпионате, и, по словам советника Red Bull Racing Хельмута Марко, у «быков» нет объективных оправданий для возможной неудачи.
«У нас нет оправданий на 2020 год, – сказал Марко в эфире Servus TV. – Мы многому научились в завершившемся сезоне, мощность у нашего мотора максимальная, а наш пилот может служить примером. Так что наша задача – сделать хорошее шасси».
Кроме того, Марко отметил, что на этот раз Red Bull готовится к новому сезону без опозданий.
«В первый раз у нас уже стоит двигатель на тестовой установке, – рассказал Марко. – На 14 дней раньше, чем обычно. Мы входим в новый сезон готовые лучше, чем когда-либо, и с отличной концепцией».
Отметим, что контракт Ферстаппена с Red Bull истекает в 2020 году и пока соглашение о новой сделке не достигнуто. В команде не раз говорили, что для сохранения Ферстаппена RBR необходимо предоставить ему чемпионский болид. Сам Марко также отмечал желание сделать голландца самым молодым чемпионом в истории Ф1. Чтобы побить рекорд Себастьяна Феттеля, Ферстаппену необходимо взять титул не позже 2020 года.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Red Bull Racing В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Марко: В 2020 году у Red Bull не будет оправданий
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