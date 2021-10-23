Марко: Ужинать вместе Макс с Льюисом не станут

На Гран При США между Максом Ферстаппеном и Льюисом Хэмилтоном произошел очередной инцидент. Пилоты пытались параллельно начать быструю попытку на второй тренировке и ехали до первого поворота бок о бок, пока имевший более выгодную траекторию британец не оказался впереди.

После этого Ферстаппен показал ему средний палец и назвал «тупым идиотом». Советник Red Bull Хельмут Марко отметил, что наладить отношения у гонщиков и так бы уже не вышло, но доводить до такого все равно не стоит.

«В этом сезоне такое случается чаще обычного, – цитирует Марко Auto Motor und Sport. – Мы и так знали, что ужинать друг с другом эти двое не станут. Но в таком инциденте необходимости не было».