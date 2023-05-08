Марко увидел в сокращении зон DRS теорию заговора

Перед стартом сезона-2023 руководители Формулы 1 объявили, что намерены сокращать протяженноcть зон DRS на трассах чемпионата, поскольку после смены регламента открытое крыло стало слишком мощным оружием в сражениях пилотов.

Как следствие, участки использования DRS были так или иначе скорректированы на всех пяти первых этапах – в Баку главную из них сократили на 100 метров, а в Майами уменьшили протяженность двух из трех зон.

В нынешнем пелотоне самой эффективной DRS, по общему мнению, располагает Red Bull. Когда гонщики на RB19 имеют возможность открыть крыло, соперники зачастую даже не пытаются оказывать им сопротивление. Достаточно вспомнить, как в минувшее воскресенье Макс Ферстаппен пробился в Майами с десятого места на второй всего за 15 кругов.

Однако другим пилотам обгонять стало сложнее – во многом поэтому этап в Баку оказался не самым ярким в плане зрелищности, да и в Майами перестановок было немного. Источники говорят, что FIA сейчас изучает мнение гонщиков в преддверии заседания Спортивного консультативного комитета – возможно, там решено будет отказаться от курса на сокращение зон DRS.

Тем временем доктор Марко заподозрил, что нынешняя политика руководства спорта направлена против его команды Red Bull Racing.

«Обгонять всегда было сложно, а после уменьшения зон DRS это особенно явно видно, – сказал 80-детний австриец в интервью Motorsport-Magazin – И мы знаем, почему были предприняты эти шаги».

На прямой вопрос, подозревает ли он, что таким образом пилотов RBR хотят лишить преимущества, Марко ответил: «Именно так».

Он добавил: «Нужно прекратить постоянное вмешательство в спорт путем разных манипуляций и уловок. Самое удивительное, что среди всех команд громче всех жалуется Mercedes.

Они годами уезжали от соперников за счет преимущества в двигателе. Сейчас мы сильнее всех. А тем, кто два года не может построить нормальную машину, стоило бы в первую очередь заниматься именно этим».