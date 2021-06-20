Марко: Упрямого Цуноду надо усмирить

В квалификации Гран При Франции Юки Цунода в очередной раз разбил свой болид. На этот раз японец не успел проехать ни одного круга.

Советник Red Bull Хельмут Марко ранее перевез пилота в Италию, чтобы лучше его контролировать. Но после новой ошибки обвинил подопечного в упрямстве.

«Нам надо усмирить его порывистую натуру, не повредив его невероятной скорости, – сказал Марко в эфире Servus TV. – Я думал, такие ситуации прекратятся после Имолы, но он доказал, что бывает очень упрямым».

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен в квалификации завоевал поул и Марко назвал план на его победу в гонке:

«Поул никогда не дается легко. Тут хороша была комбинация машины, пилота и мотора. Мы планируем выиграть старт, оторваться и создать отрыв в 1 секунду. А потом контролировать гонку».