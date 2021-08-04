Марко упрекнул Хэмилтона в лицемерии из-за жалоб на Алонсо

На Гран При Венгрии Льюис Хэмилтон жаловался по радио на действия Фернандо Алонсо, когда их борьба дошла до небольшого контакта. Советник Red Bull Хельмут Марко счел это смешным после того, как на прошлом этапе в Британии сам Хэмилтон выбил с трассы Макса Ферстаппена.

«Про Хэмилтона все уже сказано, – цитирует Марко F1-Insider. – Он смог выиграть в Англии несмотря на аварию, которую устроил. И мы приняли решение стюардов.

Но услышав жалобы Хэмилтона на Алонсо в Венгрии можно только головой покачать. Его жалобы про то, что Алонсо действовал слишком рискованно. А как он тогда оценивает свои действия в Коупсе, одном из самых быстрых поворотов в Ф1?»

Марко также поделился ощущениями от ситуации, когда из-за аварий по вине пилотов Mercedes Red Bull за две гонки набрала лишь два очка и уступила лидерство в обоих зачетах:

«Мы с запасом лидировали в чемпионате, а теперь не только отстаем, но лишились шасси, одного мотора и, может быть, второго. Это значит, что нам еще предстоит получить штраф, так как мы не впишемся в лимит трех моторов на год. Цинично, что мы ничего не можем поделать, а самую большую выгоды получил Mercedes, чьи пилоты были виновны в авариях».