Марко: Уход Aston Martin сделает жизнь Red Bull проще
Советник команды полагает, что расставание с британцами улучшит работу RBR с Honda.
Этой зимой стало известно, что Aston Martin перестанет выступать титульным спонсором Red Bull начиная с 2021 года. У британского бренда появится собственная команда в Формуле 1, в связи с чем она прекратит сотрудничать с RBR.
Aston Martin выступает спонсором австрийцев уже пятый год, однако в команде думают, что разрыв с ней пойдет только на пользу сотрудничеству Red Bull и Honda.
«Расставание с Asotn Martin в роли титульного спонсора сделает нашу жизнь с Honda легче», – сказал советник RBR Хельмут Марко в интервью Kronen Zeitung.
Марко считает, что это в первую очередь скажется на не спортивной стороне работы с Honda.
«Мы более чем довольны их техническим прогрессом, особенно в плане надежности, – подчеркнул Марко. – Но сотрудничество становится успешным благодаря всем составляющим: маркетингу, продвижению, подготовке пилотов...»
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Red Bull Racing В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Марко: Уход Aston Martin сделает жизнь Red Bull проще
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