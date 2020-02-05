Марко: Уход Aston Martin сделает жизнь Red Bull проще

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
12 мар.
-
15 мар.
Следующее событие через
35 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
19 мар.
-
22 мар.
Следующее событие через
42 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Вьетнама
Билеты
02 апр.
-
05 апр.
Следующее событие через
56 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Китая
Билеты
16 апр.
-
19 апр.
Следующее событие через
70 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Нидерландов
Билеты
30 апр.
-
03 мая
Следующее событие через
84 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
07 мая
-
10 мая
Следующее событие через
91 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
21 мая
-
24 мая
Следующее событие через
105 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
04 июн.
-
07 июн.
Следующее событие через
119 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
11 июн.
-
14 июн.
Следующее событие через
126 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
140 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
147 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
161 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
175 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
203 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
210 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
224 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
231 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
245 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
259 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
266 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
280 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
294 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Новость

Марко: Уход Aston Martin сделает жизнь Red Bull проще

Поделились
Комментарии
Марко: Уход Aston Martin сделает жизнь Red Bull проще
Автор:
, редактор
5 февр. 2020 г., 08:54

Советник команды полагает, что расставание с британцами улучшит работу RBR с Honda.

Этой зимой стало известно, что Aston Martin перестанет выступать титульным спонсором Red Bull начиная с 2021 года. У британского бренда появится собственная команда в Формуле 1, в связи с чем она прекратит сотрудничать с RBR. 

Aston Martin выступает спонсором австрийцев уже пятый год, однако в команде думают, что разрыв с ней пойдет только на пользу сотрудничеству Red Bull и Honda.

«Расставание с Asotn Martin в роли титульного спонсора сделает нашу жизнь с Honda легче», – сказал советник RBR Хельмут Марко в интервью Kronen Zeitung.

Марко считает, что это в первую очередь скажется на не спортивной стороне работы с Honda.

«Мы более чем довольны их техническим прогрессом, особенно в плане надежности, – подчеркнул Марко. – Но сотрудничество становится успешным благодаря всем составляющим: маркетингу, продвижению, подготовке пилотов...»

Читайте также:

Следующая новость
Бывший спонсор Ferrari заключил многолетний контракт с Mercedes

Предыдущая новость

Бывший спонсор Ferrari заключил многолетний контракт с Mercedes

Следующая новость

«Себ – ключевая фигура». Спортдиректор Ferrari поддержал Феттеля

«Себ – ключевая фигура». Спортдиректор Ferrari поддержал Феттеля
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Red Bull Racing В Магазин
Автор Иван Матушкин

База данных

Гран При Германии

Гран При Германии

3 авг. - 5 авг.
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Гонка
вт 2 дек.
вт 2 дек.
02:30
00:53
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Мнение: Лэнс Стролл будет побеждать. Смиритесь

2
Формула 1

«Себ – ключевая фигура». Спортдиректор Ferrari поддержал Феттеля

48мин
3
Формула 1

Источник: Ferrari смогла улучшить машину-2020

4
Формула 1

Марко: Уход Aston Martin сделает жизнь Red Bull проще

5
Формула 1

Бывший спонсор Ferrari заключил многолетний контракт с Mercedes

Последние видео

Технический обзор сезона-2019: Mercedes vs Ferrari 05:25
Формула 1

Технический обзор сезона-2019: Mercedes vs Ferrari

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Самое важное:

Магнуссен: Лучше попасть в больницу, чем стать 11-м
F1

Магнуссен: Лучше попасть в больницу, чем стать 11-м

«Себ – ключевая фигура». Спортдиректор Ferrari поддержал Феттеля
F1

«Себ – ключевая фигура». Спортдиректор Ferrari поддержал Феттеля

Марко: Уход Aston Martin сделает жизнь Red Bull проще
F1

Марко: Уход Aston Martin сделает жизнь Red Bull проще

Бывший спонсор Ferrari заключил многолетний контракт с Mercedes
F1

Бывший спонсор Ferrari заключил многолетний контракт с Mercedes

Источник: Ferrari смогла улучшить машину-2020
F1

Источник: Ferrari смогла улучшить машину-2020

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
12 мар.
Билеты
19 мар.
Билеты
2 апр.
Билеты
16 апр.
Билеты
30 апр.
Билеты
7 мая
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.