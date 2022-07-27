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Формула 1 / Гран При Франции Новости

Марко: У Red Bull будут обновления. И штрафы за замену моторов

Советник команды намекнул, что Максу Ферстаппену не избежать старта с конца решетки

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Марко: У Red Bull будут обновления. И штрафы за замену моторов
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Команда Red Bull весьма активно обновляла свои болиды в первой части сезона Формулы 1 2022 года и даже грозилась пропустить последние Гран При из-за того, что ей не хватит ограниченного бюджета.

Несмотря на это, обновления после летнего перерыва продолжатся, признал спортивный советник «Быков» Хельмут Марко.

«Мы постоянно развиваем наши болиды, – заявил Марко. – В этом суть нашей команды. Однако серьезных обновлений у нас уже не будет, но по мелочам мы продолжим совершенствовать машины во второй половине сезона. Больших деталей я пока раскрыть не могу.

Кроме того, я подтверждаю, что нас ждут штрафы за замену силовых установок. Нам придется поменять моторы, и мы сделаем это на тех трассах, где проще прорываться с конца решетки. Расписание чемпионата не держат в секрете, и вы можете сами посмотреть его и узнать, где именно мы заменим двигатели».

Марко также спросили, какой болид сейчас имеет преимущество в скорости: Red Bull или Ferrari?

«Я не готов сказать, чья машина быстрее, – признался Марко. – Есть разные трассы, разные стратегии, разные типы резины. Я думаю, в Венгрии преимущество будет у Ferrari. Но дальше нас ждут гонки на автодромах, которые больше подходят нам. Главное – использовать любой шанс, чтобы заработать побольше очков».

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