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Формула 1 Новости

Марко: У нас почти закончились деньги на Ферстаппена

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По словам Хельмута, Red Bull близок к доступному команде лимиту на доходы гонщиков

Марко: У нас почти закончились деньги на Ферстаппена
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Несмотря на отсутствие в Ф1 лимитов на зарплаты пилотов, у многих гоночных программ так или иначе есть определенная сумма, которую они могут потратить на различные «отделения», будь то зарплаты или траты на перелеты: все-таки даже у крупных компаний деньги существуют в ограниченном количестве.

По информации издания GPFans, за минувший сезон Ф1 гонщик Red Bull Макс Ферстаппен заработал около 25 миллионов долларов, плюс нидерландец получил по $1 млн. за каждую победу (итого $10 млн.) и дополнительные $10 млн. бонусом за завоевание титула.

Как рассказал консультант Red Bull Хельмут Марко, из-за таких сумм коллектив близок к лимиту по деньгам, которые можно потратить на доход пилота. А значит, вполне вероятно, что в следующем году Ферстаппену чисто физически невозможно будет заплатить больше, чем в 2021-м.

«Мы будем общаться с Максом по поводу контракта в ближайшие несколько недель, – рассказал Марко австрийскому изданию Autorevue. – С Ферстаппеном мы уже близки к “потолку” расходов. В какой-то момент мы не сможем увеличивать ему зарплату».

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