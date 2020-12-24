Марко: У Квята нет будущего в Red Bull

Даниил Квят в очередной раз потерял место в Формуле 1, когда команда AlphaTauri решила заменить его в сезоне 2021 года на японца Юки Цуноду.

Впрочем, для уфимского гонщика такой сценарий не назвать новым – он уже проходил через подобное в 2017 году, причем сразу дважды. Тогда Квяту и его менеджеру Николя Тодту удалось договориться с Ferrari о работе на симуляторе, а в 2019-м гонщик вновь понадобился Toro Rosso, после чего выступал за команду из Фаэнцы два сезона.

Россиянин и сейчас нацеливается вернуться в паддок, прорабатывая варианты на сезон-2022. Однако гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко заявил, что на этот раз «Быки» окончательно разорвали отношения с Даниилом, карьерой которого занимались много лет.

Оценивая выступления Квята в прошедшем чемпионате, Марко сказал нашему немецкому коллеге Кристиану Ниммерфоллю: ««В двух или трех последних гонках он показал скорость. Но до того явно уступал [Пьеру] Гасли. Этого слишком мало, учитывая всю его подготовку и опыт».

На прямой вопрос, есть ли у Квята шанс остаться в Red Bull в каком-то качестве – например, работать на симуляторе, – Марко ответил кратко: «Нет. Этот вопрос для нас закрыт».