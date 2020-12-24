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Формула 1 / Новость

Марко: У Квята нет будущего в Red Bull

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Марко: У Квята нет будущего в Red Bull
Автор:
, Ответственный редактор

По словам «серого кардинала» Red Bull Хельмута Марко, нынешний разрыв с российским пилотом – уже навсегда

Даниил Квят в очередной раз потерял место в Формуле 1, когда команда AlphaTauri решила заменить его в сезоне 2021 года на японца Юки Цуноду.

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Впрочем, для уфимского гонщика такой сценарий не назвать новым – он уже проходил через подобное в 2017 году, причем сразу дважды. Тогда Квяту и его менеджеру Николя Тодту удалось договориться с Ferrari о работе на симуляторе, а в 2019-м гонщик вновь понадобился Toro Rosso, после чего выступал за команду из Фаэнцы два сезона.

Россиянин и сейчас нацеливается вернуться в паддок, прорабатывая варианты на сезон-2022. Однако гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко заявил, что на этот раз «Быки» окончательно разорвали отношения с Даниилом, карьерой которого занимались много лет. 

Оценивая выступления Квята в прошедшем чемпионате, Марко сказал нашему немецкому коллеге Кристиану Ниммерфоллю: ««В двух или трех последних гонках он показал скорость. Но до того явно уступал [Пьеру] Гасли. Этого слишком мало, учитывая всю его подготовку и опыт».   

На прямой вопрос, есть ли у Квята шанс остаться в Red Bull в каком-то качестве – например, работать на симуляторе, – Марко ответил кратко: «Нет. Этот вопрос для нас закрыт».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Хельмут Марко , Даниил Квят
Команды AlphaTauri , Red Bull Racing
Автор Александр Кабановский

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