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Марко: У Хэма 20 лишних лошадиных сил, мы могли дать только 4

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Спортивный советник Red Bull объяснил провал в Гран При Бразилии

Марко: У Хэма 20 лишних лошадиных сил, мы могли дать только 4

Льюис Хэмилтон в Бразилии сначала прорвался с последнего места на старте спринта на пятое, а потом в основной гонке с десятого на первое. Даже визуально было видно, что почти все обгоны он совершил на прямых, значительно превышая соперников в скорости.

Причины внезапного преимущества Mercedes в скорости на прямых официально не известны. Но об этом уже порассуждал спортивный советник Red Bull Хельмут Марко.

«Хэмилтон выиграл на прямых, – сказал Марко. – Макс в среднем был на две-три десятых быстрее на втором секторе, но для этого ему приходилось рисковать, ехать на пределе. Конечно, он при этом изнашивал шины. Но только так он мог оторваться достаточно для того, чтобы его не настигли на прямых.

Возможно, конкретно этот двигатель внутреннего сгорания Mercedes оказался лучшим из их запасов. Если они сохранят такую мощность до конца сезона, то у нас проблемы.

Я говорил с коллегами из Honda, и они сказали, что если мы сейчас поменяем силовую установку, то новая будет только на 3 киловатта (примерно 4 л.с.) мощнее. А у Mercedes новый мотор мощнее на 15 киловатт (20 л.с.).

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