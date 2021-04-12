Марко: «Таинственная» подвеска была у Red Bull уже в Бахрейне

На прошлой неделе появились слухи, что Red Bull представит на Гран При Эмилии-Романьи новую заднюю подвеску, которая сможет имитировать управление задними колесами. Авторы слухов ссылались на надежные источники в паддоке, однако советник Red Bull Хельмут Марко все опровергает.

«Это полная чушь, – заявил австриец каналу Sport1. – Эта "таинственная" подвеска была у нас и в Бахрейне, но в ней ничего особенного.

Мы построили ее из-за невероятно узкой задней части болида, которую, в свою очередь, построили вокруг нового, более компактного мотора Honda».