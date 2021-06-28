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Формула 1 / Гран При Штирии Реакция

Марко снял с Переса ответственность за упущенный подиум

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Гоночный консультант заверил, что четвертое место мексиканца стало следствием действий команды Red Bull, а не самого гонщика

Марко снял с Переса ответственность за упущенный подиум

Серхио Перес занимал третью позицию на первом отрезке Гран При Штирии. Однако из-за заминки с левым задним колесом его пит-стоп продлился 4,8 секунды – и мексиканец оказался позади Валттери Боттаса из Mercedes.

Попытка вернуть позицию, поставив Серхио свежие шины. тоже не принесла результата – на оставшихся до финиша кругах он смог догнать соперника, но времени на атаку у него уже не осталось. 

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«Третье место ускользнуло от нас из-за действий команды, – заметил в эфире ServusTV гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко. – Причина только в том, что пит-стоп прошел плохо».

Сам Перес добавил, что считает правильной попытку переиграть Боттаса за счет второго пит-стопа.

«Мне кажется, это был верный шаг, – сказал он. – Мне удалось догнать его, но шины к тому моменту уже были порядком изношены. Здорово, что мы попытались – но на моем пути, к сожалению, попалось слишком много трафика».

По словам главы RBR Кристиана Хорнера, Пересу не хватило всего одного круга, чтобы провести обгон. 

«Нам важно помнить о чемпионате конструкторов, – отметил Марко. – Мы не производитель, и размер призовых очень важен для нас. А Перес молодец – становится все сильнее с каждой гонкой».

По итогам восьми Гран При Серхио заработал 96 очков и занимает третье место в чемпионате пилотов.

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