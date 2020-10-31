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Формула 1 / Новость

Марко снова заявил о скором уходе Квята

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Марко снова заявил о скором уходе Квята
Автор:
, Главный редактор

По словам менеджера,Гасли в AlphaTauri оставили еще и в расчете на скорый приход нового пилота

Хельмут Марко в интервью съемочной группе телеканала Sky Germany по ходу Гран При Эмилии-Романьи сделал очередной заявление, свидетельствующее о скором увольнении Даниила Квята из команды AlphaTauri.

Рассказывая о недавнем продлении контракта с Пьером Гасли, австриец назвал одним из важных аргументов в пользу именно этого решения приход в следующем году в команду неопытного пилота.

«AlphaTauri нужен лидер, – в частности сказал Марко. – Ведь в следующем году его напарником будет очень молодой гонщик».

Корреспондент задал гоночному консультанту Red Bull уточняющий вопрос – можно ли воспринимать такой ответ, как подтверждение скорой замены Квята на Юки Цуноду, выступающего сейчас в Формуле 2. «Вполне можно сделать такой вывод», – ответил Марко.

Информация о планах по дебюту японского пилота в Формуле 1 активно циркулируют по паддоку в течение нескольких недель. Однако стоит отметить, что в настоящий момент у гонщика нет достаточного числа баллов для получения Суперлицензии. Вопрос будет снят, если японец закончит чемпионат в первой четверке – сейчас Цунода занимает третье место. Однако до финиша сезона должны пройти еще два этапа – и ситуация в турнирной таблице может заметно измениться.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Даниил Квят
Команды AlphaTauri
Автор Кирилл Качнов

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