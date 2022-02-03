Марко: Сколь хорош Расселл, мы узнаем только в этом году

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Никто не знает, как радикальная смена правил отразится на расстановке сил в новом сезоне Ф1, однако можно ожидать, что лидеры прошлого чемпионата из Mercedes и Red Bull останутся в числе фаворитов. Но если команда из Милтон-Кинса сохранила свой состав на 2022-й, то их соперники из Брэкли заменили одного из пилотов – место уволенного Валттери Боттаса занял Джордж Расселл.

До того молодой гонщик выступал за Williams, где не имел возможности проявить себя из-за слабости машины. Он заслужил репутацию «короля суббот», отлично проводя квалификации – достаточно вспомнить второе место под дождем в Спа, – но в гонках смотрелся не намного сильнее своих напарников, Роберта Кубицы и Николя Латифи.

Многие помнят, как Расселл едва не выиграл в Бахрейне, когда его на одну гонку позвали в Mercedes заменить Льюиса Хэмилтона – однако, по мнению гоночного консультанта Red Bull Хельмута Марко, по-настоящему о способностях Джорджа можно будет судить только в сезоне-2022.

«Давайте посмотрим, как мистер Расселл покажет себя в Mercedes, – цитирует австрийца издание Autorevue. – Только так мы увидим, оправданы ли все прежние похвалы в его адрес.

И я больше всех хочу узнать ответ.

Нем сомнений, что этот молодой человек очень хорош в квалификациях, где его скорость просто восхитительна. Но если посмотреть на гонки, там он ехал не намного быстрее Латифи».

Если не считать этапа в Спа, где пилотам фактически начислили очки по итогам квалификации, Расселл заработал в прошедшем сезоне семь зачетных баллов, а Латифи – шесть.