Марко: Сколь хорош Расселл, мы узнаем только в этом году
Гоночный консультант Red Bull объяснил, что три сезона в Williams далеко позади лидеров не позволяют делать выводы о реальной силе британского пилота
Никто не знает, как радикальная смена правил отразится на расстановке сил в новом сезоне Ф1, однако можно ожидать, что лидеры прошлого чемпионата из Mercedes и Red Bull останутся в числе фаворитов. Но если команда из Милтон-Кинса сохранила свой состав на 2022-й, то их соперники из Брэкли заменили одного из пилотов – место уволенного Валттери Боттаса занял Джордж Расселл.
До того молодой гонщик выступал за Williams, где не имел возможности проявить себя из-за слабости машины. Он заслужил репутацию «короля суббот», отлично проводя квалификации – достаточно вспомнить второе место под дождем в Спа, – но в гонках смотрелся не намного сильнее своих напарников, Роберта Кубицы и Николя Латифи.
Многие помнят, как Расселл едва не выиграл в Бахрейне, когда его на одну гонку позвали в Mercedes заменить Льюиса Хэмилтона – однако, по мнению гоночного консультанта Red Bull Хельмута Марко, по-настоящему о способностях Джорджа можно будет судить только в сезоне-2022.
«Давайте посмотрим, как мистер Расселл покажет себя в Mercedes, – цитирует австрийца издание Autorevue. – Только так мы увидим, оправданы ли все прежние похвалы в его адрес.
И я больше всех хочу узнать ответ.
Нем сомнений, что этот молодой человек очень хорош в квалификациях, где его скорость просто восхитительна. Но если посмотреть на гонки, там он ехал не намного быстрее Латифи».
Если не считать этапа в Спа, где пилотам фактически начислили очки по итогам квалификации, Расселл заработал в прошедшем сезоне семь зачетных баллов, а Латифи – шесть.
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