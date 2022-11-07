Марко: Шесть команд уже превысили лимит бюджета

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FIA признала команду Red Bull Racing нарушителем бюджетного правила по итогам 2021 года, назначив ей штраф в $7 млн и ограничив работу в аэродинамической трубе.

Остальные девять участников чемпионата не допустили перерасхода, хотя у Williams и Aston Martin нашли административные нарушения и также оштрафовали.

В сезоне-2022 команды Ф1 убедили боссов чемпионата, что базовую сумму лимита бюджетов необходимо поднять из-за инфляции – по итогам переговоров ее действительно увеличили на 3,1% или почти $5 млн.

Однако удержаться даже в этих пределах удастся не всем. В этом уверен гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко.

«Я думаю, уже сейчас шесть команд превысили лимит, – приводит слова австрийца Auto Motor und Sport. – Инфляция достигла значений, которые не были заложены в планы, в особенности это касается цен на энергоносители».

При этом Марко не уточнил, входят ли Red Bull или AlphaTauri в число шести нарушителей – но вновь повторил, что не согласен с позицией боссов спорта в отношении расходов за 2021 год.

«Прошлый год стал первым, когда действовал лимит, – объяснил консультант. – Правила были расплывчатыми. Сейчас они [FIA] уже отреагировали, сделав нужные разъяснения.

На нас работала [аудиторская компания] Ernst & Young, они проверяли абсолютно все. Мы считали, что можем на них полагаться.

По нашим расчетам выходило, что у команды оставался запас в три миллиона. В итоге от них осталось 400 тысяч [но превышения не было]».

Red Bull признала факт нарушения, чтобы избежать дополнительного разбирательства и исключить возможность более серьезного наказания, включая потерю чемпионского титула Макса Ферстаппена.