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Формула 1 Новость

Марко: Шесть команд уже превысили лимит бюджета

Гоночный консультант Red Bull, что нарушение его команды по итогам прошлого года – это еще цветочки…

Александр Кабановский
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Марко: Шесть команд уже превысили лимит бюджета
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FIA признала команду Red Bull Racing нарушителем бюджетного правила по итогам 2021 года, назначив ей штраф в $7 млн и ограничив работу в аэродинамической трубе. 

Остальные девять участников чемпионата не допустили перерасхода, хотя у Williams и Aston Martin нашли административные нарушения и также оштрафовали

В сезоне-2022 команды Ф1 убедили боссов чемпионата, что базовую сумму лимита бюджетов необходимо поднять из-за инфляции – по итогам переговоров ее действительно увеличили на 3,1% или почти $5 млн.

Однако удержаться даже в этих пределах удастся не всем. В этом уверен гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко. 

«Я думаю, уже сейчас шесть команд превысили лимит, – приводит слова австрийца Auto Motor und Sport. – Инфляция достигла значений, которые не были заложены в планы, в особенности это касается цен на энергоносители».

При этом Марко не уточнил, входят ли Red Bull или AlphaTauri в число шести нарушителей – но вновь повторил, что не согласен с позицией боссов спорта в отношении расходов за 2021 год. 

«Прошлый год стал первым, когда действовал лимит, – объяснил консультант. – Правила были расплывчатыми. Сейчас они [FIA] уже отреагировали, сделав нужные разъяснения.

На нас работала [аудиторская компания] Ernst & Young, они проверяли абсолютно все. Мы считали, что можем на них полагаться.

По нашим расчетам выходило, что у команды оставался запас в три миллиона. В итоге от них осталось 400 тысяч [но превышения не было]». 

Red Bull признала факт нарушения, чтобы избежать дополнительного разбирательства и исключить возможность более серьезного наказания, включая потерю чемпионского титула Макса Ферстаппена. 

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